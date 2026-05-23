Las estrellas que no renovarían contrato en las próximas semanas: los ojos en Junior, América, Millonarios y Nacional

Varias figuras del fútbol colombiano comienzan a analizar su futuro en este remate de temporada. Muchos equipos cierran con varias decepciones de por medio, otros pelean por sostenerse en el torneo internacional, mientras que la Liga Betplay está en camino de definir al nuevo campeón.

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En varios equipos grandes del fútbol colombiano las estrellas empiezan a analizar lo que va a pasar en próximos meses con los contratos cerca de llegar a su fin. Los ojos se colocan en clubes como América de Cali, Millonarios, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

En lo que al equipo tiburón se refiere, dos referentes del fútbol colombiano están en su nómina hasta hoy, pero cierran el contrato antes de finalizar el año. Mientras el Mundial 2026 avanza, Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez deberán sentarse con los directivos y analizar las posibilidades de renovar.

El periodista Felipe Lucero lanzó la pregunta en la red social X, si le renovarían a Bacca y Teófilo, y los hinchas se pronunciaron. Muchos sienten que ya cumplieron su tiempo con el equipo y lo mejor sería que miraran otros aires para su vida y su carrera. Por otra parte, algunos creen que merecen el retiro en el renovado Metropolitano, que será entregado a finales del año 2026.

Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, ídolos del Junior de Barranquilla. Foto: JuniorClubSA

Otra figura que está en apuros es Adrián Ramos, considerado un ídolo en América de Cali y voz de mando en el camerino ‘Escarlata’. El delantero ya se había ido del club rojo en el 2025, pero regresó de su retiro meses después en un contrato que se vence hasta cuando él decida irse. Un nuevo mercado de pases y ‘Adriancho’ podría tomar la decisión de dar un paso al costado.

Millonarios y Nacional despedirían a sus ídolos

Los ojos también se colocan en Atlético Nacional y el futuro de David Ospina. El contrato del portero finaliza en junio próximo y en días pasados salió un rumor que iría a Nacional de Uruguay apenas finalice el Mundial. El cambio de club o el retiro de las canchas es algo latente para el guardameta, pero está la duda de lo que pueda pasar en próximas semanas.

David Ospina, arquero titular de Atlético Nacional. Foto: NurPhoto via Getty Images

Millonarios también está a la expectativa por Radamel Falcao García, jugador que ya está listo para volver a las canchas luego de una fractura en su rostro y que en su paso por el equipo azul, las lesiones lo han marginado mucho tiempo. Su contrato vence en junio y su continuidad no está definida.

Se cree que la renovación de El Tigre estaría condicionada a la continuidad de Millonarios en el certamen internacional de la Conmebol.

Radamel Falcao García, de Millonarios vs. América de Cali en el partido de Liga BetPlay 2026-II. Foto: @MillosFCoficial

Mientras el Mundial 2026 avanza y los directivos y cuerpos técnicos de los clubes perfeccionan el plan de trabajo para el segundo semestre, caerá un mercado de pases crucial y que no pueden fallar, con varias estrellas e ídolos de por medio en la lista y una situación por resolver.