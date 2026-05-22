De azul a rojo: este es el jugador que saldría de Millonarios y firmaría como refuerzo en Santa Fe

El mercado de pases del fútbol profesional colombiano se empieza a calentar con fuerza y las novedades en Bogotá prometen sacudir por completo el entorno de los dos clubes más grandes de la capital. Las directivas de los equipos ya planean lo que será el segundo semestre del año y un movimiento directo entre rivales de patio se ha robado la atención de los aficionados. Un futbolista cambiaría de bando en una transferencia que generaría bastante debate en las próximas semanas.

La bomba informativa fue entregada por el reconocido periodista deportivo, especialista en fichajes, Guillermo Arango, quien a través de sus canales oficiales confirmó que las conversaciones avanzan y podría cerrarse un fichaje.

Pantallazo X Foto: @guilloarango

De acuerdo con el comunicador, el jugador que dejará las filas de Millonarios para vestirse con los colores del León es el extremo izquierdo Alex Castro, en un movimiento que buscaría darle un revulsivo a la zona ofensiva de Santa Fe. El debate se agita en los hinchas rojos.

Alex Castro con bajos rendimientos

Y es que el debate pasaría por el contexto del futbolista en Millonarios, donde no ha tenido buenos rendimientos e incluso en muchas veces ha quedado fuera de convocatorias.

Alex Castro arribó al embajador con altas expectativas para potenciar las bandas del equipo azul, pero la irregularidad lo dejan al margen de la primera nómina y sus números no son los esperados. Le ha costado consolidarse como goleador o asistente, que en años anteriores supo exhibir en el FPC.

Alex Castro lamenta una opción de gol contra La Equidad. Foto: Lina Gasca

A pesar de su discreto paso por Millonarios, el bagaje de Castro ya lo comienza a poner en el mar de los rumores y Santa Fe le daría una mano para potenciar sus condiciones. El atacante de 32 años cuenta con un amplio recorrido internacional y ha defendido otras camisetas como la de Atlético Nacional y Deportes Tolima.

Edwin Mosquera: el último antecedente de Millonarios a Santa Fe que le fue mal

Los traspasos entre los dos colosos de Bogotá parecen algo normal y siempre hay nombres que Santa Fe trata de rescatar cuando salen de Millonarios. El caso de Alex Castro se sumaría a una selecta lista de jugadores que decidieron cambiar el azul por el rojo. Andrés Pérez y Helibelton Palacios son otros ejemplos.

De concretarse la firma, Castro seguiría los pasos de ellos y de Edwin Mosquera, quien se volvió reconocido por sus bajos niveles en la casa azul y roja. Ostenta el registro de ser el último futbolista en realizar este polémico puente en el mercado de pases capitalino, con números muy discretos.

‘Shirra’ tuvo un paso por la disciplina de Millonarios donde no logró afianzarse. El joven extremo chocoano intentó cambiar el semblante con Santa Fe, pero las cosas no le han salido bien. ¿Será Alex Castro el próximo fichaje?