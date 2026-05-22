Por estos días hay mucha tensión alrededor de la Selección Colombia, luego de que Néstor Lorenzo incluyera a Sebastián Villa en la prelista de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026.

Para muchos los antecedentes legales del jugador no lo harían merecedor de un acercamiento a la Tricolor, pero, para el DT argentino, la necesidad de un jugador de sus características y en el nivel en el que está el extremo, lo hacen pensar en convocarlo.

Néstor Lorenzo haciendo el anuncio de la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En próximas semanas deberá salir la lista de 26 citados definitivos. Momentáneamente, algunos futbolistas de la prelista están en Medellín en concentración y el próximo fin de semana deberán viajar a Bogotá para la terminación de la preparación.

Justamente a la capital colombiana es que debería arribar Villa. Dicho movimiento del delantero fue reportado en las últimas horas por el periodista, Germán García Grova.

Según este, las directivas del equipo del que hace parte el atacante liberó desde la noche del jueves a Villa “para estar a disposición de la Selección Colombia , tras la solicitud de Néstor Lorenzo. Viajará mañana (viernes) desde Caracas a Bogotá”.

Eso lo que hace pensar es que el controvertido jugador sí está siendo tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la Selección Colombia para entrar en la puja por entrar al Mundial que inicia en 20 días.

Adrián Magnoli, comunicador argentino que reside en Colombia, también hizo referencia a la llegada del deportista para vestirse con los colores del equipo nacional.

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“Sebastián Villa estaría llegando hoy a la tarde a Bogotá (desde Caracas) para unirse al grupo de Selección Colombia, Independiente Rivadavia ya lo liberó”, informó.

“Entre mañana y el domingo los que están en Medellín llegarían a Bogotá”, dicen sobre cómo está el cronograma para el equipo de Lorenzo.

Así avanza el campamento de la Selección Colombia

Un total de nueve jugadores ya se pusieron a disposición del equipo colombiano en los primeros días del campamento de Selección que se lleva a cabo en Guarne, Antioquia.

Varios de los talentos son parte de la base que quiere llevar Lorenzo a la cita mundialista. Algunos otros no tendrían garantizado el cupo y, justo por eso, es que el argentino los quiere ver para tomar la decisión final.

Unos que se estarían luchando el ir serían Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta; ambos tienen un perfil similar, han sido parte del proceso, pero no son de los que se pueda decir ya están instalados en el grupo definitivo.

James Rodríguez (Minnesota United)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Camilo Vargas (Atlas)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Santiago Arias (Independiente)

Richard Ríos (Benfica)

Deiver Machado (Nantes)

Juan Camilo Portilla (Club Athletico Paranaense)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Dichas sesiones que se llevaron a cabo en Medellín y las que se darán en Bogotá, además, del partido amistoso con Costa Rica el próximo 1 de junio, servirán para que todo quede definido antes del viaje a suelo norteamericano.

Cabe recordar que ya con el grupo elegido la Selección tendrá un último partido amistoso el 7 de junio, contra Jordania. Esa será la última prueba antes del debut mundialista del 17 del mismo mes ante Uzbekistán.