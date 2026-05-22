Revelan el equipo colombiano que quiere a Amaranto Perea: firmaría “contrato de dos años”

Amaranto Perea podría abandonar el cuerpo técnico de la Selección Colombia, luego del Mundial 2026. Tiene sobre la mesa una opción de dirigir en la Liga BetPlay y las negociaciones avanzan a paso firme

La primera opción de Independiente Medellín era Leonel Álvarez, sin embargo, la oferta inicial fue rechazada y desde entonces andan mirando otros candidatos.

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Amaranto tiene un compromiso adquirido con la Tricolor para la Copa del Mundo, sin embargo, su deseo es volver a ser técnico en propiedad y la opción del Medellín parece atractiva con torneo internacional en el horizonte.

Cabe recordar que el DIM ya aseguró como mínimo el repechaje la Copa Sudamericana, aunque la ilusión es clasificar a octavos de final de Libertadores. Para eso necesita empatar o ganarle a Estudiantes en condición de visitante, partido programado para el martes de la próxima semana.

Imágenes del previo del partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Los detalles del contrato

Amaranto Perea está en negociaciones con Independiente Medellín, al tiempo que trabaja junto a Néstor Lorenzo en el campamento de concentración de la Selección Colombia en la sede de Atlético Nacional.

Julián Capera, periodista de Gol Caracol, dio detalles sobre el contrato que firmaría después del Mundial: “La propuesta de Independiente Medellín a Amaranto Perea es por un contrato de dos años y un valor similar al que le ofrecieron a Leonel Álvarez”.

“Su cuerpo técnico asumiría la pretemporada y el entrenador se sumaría tras la Copa del Mundo donde será asistente de la Selección Colombia“, agregó.

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Mientras Amaranto cumple con el sueño de ser asistente técnico en la cita orbital, estaría pendiente de los fichajes y toda la construcción del proyecto para el Medellín.

Cabe recordar que Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, dio un paso al costado como representante legal y hace pocos días se dio a conocer la salida de Federico Spada como director deportivo.

En el conjunto antioqueño se espera una barrida de jugadores en la nómina, pues la idea es comenzar de cero y reconciliarse con la hinchada que durante años ha estado esperando por la séptima estrella.

Es por eso que querían a Leonel como estandarte de la reconstrucción, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y apareció el nombre de Amaranto como alternativa que gusta en las oficinas del DIM.

Y es que el exdefensor de Boca Juniors y Atlético de Madrid ya tiene experiencia dirigendo equipos del fútbol profesional colombiano.

Su carrera en los banquillos inició con Leones de Itagüí en el año 2018, antes de tomar las riendas del Junior de Barranquilla en plena pandemia. Aunque no ha sumado títulos oficiales, se caracteriza por un fútbol moderno que puede ajustarse a los objetivos del Medellín.