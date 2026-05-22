Desbandada en Real Madrid: mundialista se sumó a la lista de despidos que lidera Arbeloa

Una reestructuración total está haciendo el Real Madrid, luego de perderlo todo en la temporada 2025/2026. Aquel club, considerado como el “mejor del mundo”, no pudo alzar trofeos aun contando con una nómina que tiene a Kylian Mbappé, Vinícius, entre otras múltiples figuras.

Para Florentino Pérez, presidente, la depuración de la nómina parecía una de las soluciones que devolverían los buenos tiempos en la Casa Blanca.

Recientemente, con un comunicado oficial, los blancos dieron a conocer que “Real Madrid C. F. y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada”.

David Alaba culmina su paso por Real Madrid en 2026 Foto: Getty Images

“Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia”, agregaron en la misiva.

“David Alaba ha defendido nuestra camiseta en 131 partidos durante cinco temporadas, en las que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España”, le reconocieron por su trayectoria en España.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta, que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

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“El Real Madrid le desea a David Alaba y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida”, suman como mensaje de agradecimiento para el austríaco.

“El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo”, finalizan.

Alaba ahora se proyecta a hacer la participación en la Copa del Mundo con la selección de Austria, la cual lo tiene como uno de sus referentes para los juegos del grupo J ante Jordania, Argentina y Argelia.

“Me voy”, Arbeloa

Álvaro Arbeloa confirmó este viernes, en rueda de prensa, que no seguirá al frente del equipo blanco la próxima temporada.

Arbeloa contestó con un contundente “sí” a la pregunta de si podía afirmar que no seguirá en el banquillo merengue la próxima temporada.

“Está claro que será mi último partido de esta temporada como entrenador del Real Madrid”, añadió Arbeloa, aunque dejó la puerta abierta a una eventual vuelta en el futuro.

Ya lo sabíamos, pero ahora lo ha confirmado él: así ha dicho Arbeloa que el año que viene NO será entrenador del Real Madrid. pic.twitter.com/OTTlSwsS7L — Diario AS (@diarioas) May 22, 2026

“No sé si el último partido de mi vida como entrenador del Real Madrid, pero eso no lo sabemos nunca, así que intentaré también disfrutarlo”, explicó el técnico merengue.

El técnico blanco dirigirá el sábado al Real Madrid contra el Athletic Club en la última jornada de LaLiga, en un partido en el que también se despedirá el veterano lateral Dani Carvajal.

Arbeloa confirmó su salida cuando la prensa local especula con la posible llegada del entrenador portugués José Mourinho, en la que sería la segunda etapa del luso en el club merengue.

*Con información de la AFP.