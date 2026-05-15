Este es el jugador colombiano que está en el radar del Real Madrid: juega en España y no irá al Mundial 2026

El mercado de fichajes en Europa continúa arrojando sorpresas de cara al futuro y Real Madrid ya trabaja en asegurar a los talentos del mañana, uno de ellos es colombiano. En los últimos días, diversos reportes de la prensa española han revelado el nombre del jugador de raíces colombianas que el ‘Merengue’ tendría en la mira.

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Es una de las promesas que milita en LaLiga en sus categorías juveniles. El protagonista de esta historia es Yulián Mosquera, un joven defensor central que actualmente hace vida en las divisiones menores del Valencia CF. Él es hermano menor de Christian Mosquera, quien milita en el Arsenal de la Premier League, finalista de Champions.

A pesar de su corta edad, los cazatalentos del conjunto ‘Merengue’ han quedado impresionados con las condiciones físicas y técnicas de un futbolista que promete dominar el juego aéreo. La dirección deportiva madridista busca adelantarse a otros gigantes europeos para asegurar su incorporación a ‘la fábrica’ de Valdebebas.

El entorno familiar de Yulián Mosquera está muy ligado a la élite del balompié internacional. Christian Mosquera, por ejemplo, busca su lugar en una de las mejores defensas del mundo que pelea en Premier y Champions. El éxito que ha cosechado su hermano mayor en Inglaterra sirve como el espejo perfecto y el mayor impulso para que Yulián aspire a dar el salto definitivo en su corta edad hacia uno de los clubes más laureados de la historia del fútbol.

Yulián Mosquera. Foto: Instagram

La sangre colombiana corre con fuerza en Yulián Mosquera. Sus padres son oriundos de Colombia, país que abandonaron hace años en busca de nuevas oportunidades en el viejo continente, estableciéndose en la comunidad valenciana. Es debido a este trasfondo que en el entorno futbolístico colombiano también ven una promesa.

¿Yulián Mosquera podrá jugar con Colombia?

Desde ya se sueña con ver en algún momento el apellido Mosquera defendiendo los colores de la Selección Colombia, aunque parece imposible. Al menos su hermano Christian ha priorizado la convocatoria con España. Yulián le sigue sus pasos y es capitán en La Roja.

Sigue un proceso formativo y pues es imposible verlo en el Mundial. Al ser un proyecto a largo plazo y estar quemando etapas iniciales en el fútbol base de España, el defensor de raíces colombianas sueña con el salto al Real Madrid y los reportes de la prensa internacional son alentadores.

Su prioridad absoluta en este momento pasa por consolidar su renovación con la escuadra valenciana o evaluar la jugosa oferta institucional que el Real Madrid empieza a estructurar.

Capitán de la Selección España Sub 15

A pesar de su herencia colombiana, el crecimiento deportivo de Yulián Mosquera se ha dado de forma íntegra en territorio español. Su nivel en la categoría Cadete del Valencia ha sido tan superlativo que ya forma parte habitual de las convocatorias de la Selección de España Sub 15, un combinado donde no solo se ha ganado un puesto como titular inamovible, sino en el que además ha portado con orgullo la cinta de capitán.

Yulián Mosquera con el Valencia Foto: Instagram

Entre los datos más llamativos que justifican el fuerte interés de los ojeadores madridistas destaca su impresionante biotipo. Con apenas 15 años de edad (nacido el 14 de enero de 2011), Mosquera ostenta una imponente estatura de 1,94 metros, una altura descomunal para su categoría que combina a la perfección con una velocidad punta asombrosa en el retroceso. Real Madrid no le quita la mirada de encima por si se presenta la oportunidad de darle un golpe al mercado.