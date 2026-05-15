Daniel Muñoz recibió impulso anímico de cara al Mundial 2026: viral reconocimiento en Crystal Palace

Este viernes, 15 de mayo de 2026, la cuenta oficial del Crystal Palace en X publicó un video del reconocimiento que recibió Daniel Muñoz por haber llegado a los 100 partidos con el elenco de la Premier League.

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Los compañeros de Muñoz en Crystal Palace llenaron de aplausos al colombiano, mientras este último recibía un cuadro conmemorativo por esas 100 apariciones con el equipo. De a poco, se ha convertido en pieza fundamental.

Es un impulso anímico para Daniel Muñoz, quien figura dentro de la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026. De hecho, es el lateral derecho titular de Néstor Lorenzo en el plantel tricolor a lo largo del último tiempo.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, campeones de la FA Cup 2024-2025. Foto: Getty Images

Daniel Muñoz: “Quiero pelear por esta hermosa familia”

Mientras daba su discurso de agradecimiento por el reconocimiento de los 100 partidos, Muñoz lo dejó claro: “100 juegos con esta camiseta. Quiero pelear por esta hermosa familia. ¡Vamos!”.

Al lado derecho de Muñoz estaba Oliver Glasner, el entrenador del Crystal Palace, quien ha contado con Daniel Muñoz como su pieza fundamental en el último tiempo. Incluso, las buenas actuaciones del colombiano habrían despertado el interés de varios equipos por tenerlo en sus filas.

All the love for Daniel Muñoz 🇨🇴 pic.twitter.com/aIJnJNGzB4 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 15, 2026

Cabe aclarar que Daniel Muñoz llegó a los 100 partidos desde finales de abril. Por esos días, el club hizo oficial la cifra y muchos de los hinchas del Crystal Palace mostraron su alegría por la marca que obtuvo el futbolista.

Daniel Muñoz tiene contrato con Crystal Palace hasta 2028

Hay Daniel Muñoz para rato, aún, en Crystal Palace. Con 29 años, el lateral derecho tiene vínculo con el equipo de Londres hasta junio de 2028.

Transfermarkt le coloca a Muñoz un valor aproximado en el mercado de 27 millones de euros. Por tanto, si algún equipo se quiere hacer con sus servicios, deberá pagar una cifra cercana a la mencionada.

Con el colombiano en sus filas, el Palace ha ganado dos los títulos más importantes de toda su historia: la FA Cup 2025 ante Manchester City en la final, y la Community Shield 2025 que le terminaron arrebatando al vigente campeón de la Premier League: Liverpool.