Inteligencia Artificial predice sorpresa en el Tolima vs. Nacional: dio el marcador

Deportes Tolima y Atlético Nacional jugarán la ida de la semifinal en la Liga BetPlay, este sábado 16 de mayo, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. La hora de arranque será a partir de las 6:00 p.m. y el juego podrá verse, en vivo, en el canal Win Sports+.

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Hay mucha expectativa de cara al duelo, pues el resultado en el juego de ida puede ser determinante en las aspiraciones de ambos por clasificar a la gran final de la competencia. Los pijaos quieren aprovechar su localía, mientras el verdolaga quiere dar el golpe.

Inteligencia Artificial: “Deportes Tolima 2 - 1 Atlético Nacional”

Gemini predijo sorpresa en contra de Atlético Nacional. Aunque en el radar de muchos esté que el verde puede sacar un resultado favorable en Ibagué, ya sea triunfo o empate, la Inteligencia Artificial se inclina porque Deportes Tolima se va a quedar con la ventaja en el Manuel Murillo Toro.

Deportes Tolima viene de eliminar al Pasto en cuartos de final de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa - API.

“El cuadro local logrará imponer condiciones en Ibagué gracias a la espectacular racha defensiva y la enorme solidez que viene demostrando en su propio estadio, donde se ha vuelto un equipo casi imbatible. El conjunto pijao sabrá capitalizar el antecedente inmediato de marzo, cuando ya logró doblegar a este mismo rival en casa. Presionando desde los primeros minutos y desgastando la estructura defensiva de la visita, el anfitrión conseguirá abrir el marcador y, aunque el trámite será sumamente disputado, su orden táctico le permitirá mantener la ventaja y contrarrestar el volumen de juego del adversario”, explicó la IA.

Y añadió: “Por su parte, el equipo antioqueño llegará con un gran envión anímico tras su reciente y contundente goleada en la fase previa, lo que le permitirá plantarse con peligro y descontar en el marcador gracias a su temible poder ofensivo. Sin embargo, el desgaste y las dudas que arrastra en sus últimas salidas fuera de casa terminarán pasándole factura ante un rival tan físico. El empuje visitante no será suficiente para remontar el encuentro, consolidando un triunfo crucial para el dueño de casa que viajará con una ventaja mínima pero vital para el partido de vuelta”.

Nacional llega al juego ante Tolima luego de golear por 9-2 en el global a Internacional de Bogotá. Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Bajo esa lógica, Deportes Tolima tendría una clara ventaja en casa y viajaría a Medellín con amplias chances de llegar a la final. El juego de vuelta, entre Nacional y Tolima en el Atanasio Girardot de la capital antioqueña, será el 23 de mayo a las 6:0 p.m.

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