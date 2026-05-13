La tabla de la reclasificación tras los triunfos de Atlético Nacional, Santa Fe y Tolima, y empate del Junior

En medio de las definiciones en las instancias finales de la Liga Betplay, los ojos también se colocan en la tabla de la reclasificación, que es la suma de puntos anual que también tiene en cuenta las fases finales del torneo. Este listado permite repartir los cupos restantes a la Copa Libertadores y Sudamericana en el 2027.

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Junior hace bulla con monumental error de Dayro Moreno: se cita con Hugo Rodallega y Santa Fe por un cupo a la final

El mejor de la reclasificación que no sea campeón durante el año en la Liga Betplay, clasificará a la fase previa de la Copa Libertadores. Y los que le siguen van a Copa Sudamericana. Mientras avanzan los playoffs, clubes como Atlético Nacional y Santa Fe siguen acumulando puntaje para clasificar en torneo internacional en 2027, en dado caso que no logren ser campeones.

A eso se suma que el líder de la reclasificación cerrará la final de la Liga Betplay como local, en dado caso que clasifique. Este caso, Atlético Nacional se hizo inalcanzable y si es finalista el último juego tendría lugar en el Atanasio Girardot de Medellín.

Los dirigidos por Diego Arias se impusieron ante Inter de Bogotá con un contundente 7-1 en el partido de vuelta en el Atanasio Girardot de Medellín. Un doblete de Simón García y goles de Mateus Uribe, Alfredo Morelos, Cristian Arango, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento fue suficiente para vapulear por completo a un temeroso Inter de Bogotá.

A segunda hora del martes, Santa Fe goleó al América de Cali con un contundente Hugo Rodallega, quien pasó la barrera de los 300 goles en su carrera (302), tras un espectacular triplete. Nahuel Bustos también anotó y así se consumó un 4-0 para tres puntos más.

Junior y Tolima también suman

Luego, el turno fue para el Deportes Tolima, que le ganó 2-0 al Deportivo Pasto y lo eliminó. El primer gol del partido lo hizo Jersson González. Al minuto 30 del primer tiempo, le dio calma total al ‘pijao’ que aunque siguió intentando, comenzó a enfocarse en mantener el resultado y hasta pudo hacerlo más largo gracias a la anotación de Juan Pablo Torres en el final.

Junior de Barraquilla también hace bulla en la Liga Betplay y se metió a las semifinales luego de empatar 2-2 con Once Caldas, que también suma un punto en la reclasificación.

El defensa Lucas Monzón pudo empatar cuando Felipe Gómez había anotado el 1-0 a favor del ‘blanco’ de Manizales. En la segunda parte, Cristian Barrios colocó el segundo que le dio la victoria parcial al ‘Tiburón’. El mismo Monzón se fue de autogol para el 2-2 final. Dayro Moreno falló un penalti.

Tabla de reclasificación Foto: Pantallazo Win Sports

De esta manera, Atlético Nacional sigue en lo más alto con 46 puntos y Junior de Barranquilla le escolta con 39 unidades. Deportes Tolima queda con 37 y América de Cali, Deportivo Pasto y Once Caldas empatan con 34. Santa Fe es séptimo parcialmente con 33.