Remezón en el primer tiempo del partido entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá, este martes 12 de mayo, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay. Los verdes de Antioquia arrancaron con ventaja, tras la victoria en la ida.

El elenco capitalino los sorprendió de arranque, pero los dirigidos por Diego Arias se sacudieron. Se trató de una primera mitad movida en Medellín.

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Corría tan solo el minuto 5 del primer tiempo, cuando Internacional de Bogotá dio el golpe de entrada. Juan David Valencia se quitó la marca de la defensa de Nacional y remató con fuerza para vencer el pórtico de David Ospina.

⚫⚽¡Gran jugada de Inter de Bogotá y Juan David Valencia marcó el 1-0 sobre Nacional!



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La algarabía se apoderó de Internacional de Bogotá, y quedó evidenciado en el video de la celebración. Valencia corrió a un costado del Atanasio Girardot y ahí llegaron los suplentes del equipo de la capital, abrazándose todos de la emoción.

Sin embargo, sobre los 40′, Nacional lo empató gracias a un gol de Simón García. Cabeceó tras un tiro de esquina a favor.

🟢⚽🔥¡Llegó el empate de Atlético Nacional! Tras un doble cabezazo dentro del área, Simón García apareció para marcar el 1-1 frente a Inter de Bogotá.



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Ya en el tiempo añadido (45+3′) Mateus Uribe volvió a desatar la alegría en Nacional. Cabeceó, nuevamente, en un tiro de esquina, y mandó al descanso ganando al verde 2-1 (global 4-2).

Tranquilidad en Atlético Nacional tras el cierre del primer tiempo

Hay tranquilidad en Atlético Nacional de cara al segundo tiempo. El verde de Antioquia solo pelea por la Liga BetPlay, tras quedar fuera de la ronda previa en Copa Sudamericana ante Millonarios. Arrancar perdiendo despertó zozobra, pero el empate y la remontada los vuelve a dejar arriba en el global.

Por otro lado, Internacional de Bogotá quiere dar el batacazo en el Atanasio. Es su primera temporada bajo el nombre de Inter, reemplazando al reconocido Equidad que adornó las filas del FPC durante varios años.

Nacional lo intentó en varios tramos. Tuvieron remates en algunos momentos del partido e, incluso, antes del gol de Inter, Alfredo Morelos desperdició un mano a mano con el portero de Inter, Wuilker Faríñez.

De hecho, el propio Faríñez tuvo una atajada providencial tras un tiro de esquina de Inter, sacando el balón con una volada destacada.

Quedan 45′ apasionantes en Medellín: Internacional quiere dar un batacazo histórico, mientras Atlético Nacional espera mantener su ventaja en el marcador.

El ganador de esta llave se enfrentará contra el vencedor entre Pasto y Tolima en semifinales.