Acérrimo rival del América de Cali buscaría fichar a Duván Vergara: dan detalles del interés

Aunque Duván Vergara tiene contrato con Racing Club, hasta diciembre de 2028, parece que un acérrimo rival del América de Cali en Colombia estaría detrás de los servicios del atacante de 29 años. El rumor lo sacó a la luz la prensa deportiva nacional.

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Cabe recordar que Duván Vergara hizo historia con América de Cali, quedando bicampeón con el cuadro escarlata en 2019-ll y 2020. Su nombre está en letras doradas en los libros de una institución que ha sabido brillar en Colombia.

Duván Vergara con los dos trofeos que ganó en América de Cali. Foto: Prensa América de Cali.

“Duván Vergara interesa en Millonarios” - Adrián Magnoli

Fue Adrián Magnoli quien dio los detalles en MorninGol de As Colombia, este 12 de mayo de 2026: “Me tiraron un nombre que puede ser más gusto que a ver si se da la operación o no: Duván Vergara. Es un rumor que me tiraron, que gusta mucho, no sé si empezaron, pero Duván Vergara interesa en el ambiente de Millonarios”.

La historia muestra una fuerte rivalidad entre América de Cali y Millonarios. Aunque se trata solo de un rumor hasta ahora, si las negociaciones avanzaran se trataría de un fichaje que causaría todo tipo de reacciones en la parcialidad escarlata.

Cabe resaltar que el tiempo de juego de Duván Vergara en Racing, últimamente, no ha sido tanto. La academia no vive su mejor momento deportivo, despertando todo tipo de críticas entre la prensa y los aficionados en Avellaneda.

Según Transfermarkt, Duván Vergara tiene un valor en el mercado de 2.8 millones de euros. Esto con última actualización en diciembre de 2025. Como el contrato del colombiano con Racing aún tiene años por delante, si Millonarios o algún otro club se quiere hacer con sus servicios, debería pagar algo similar a la academia.

¿Duván Vergara también sonaría para regresar al América de Cali?

En medio de los rumores, apareció una versión que detallaría la respuesta desde Duván Vergara y su círculo sobre regresar a Colombia. Al parecer, no solo Millonarios sino también América de Cali tendrían su interés en contar con Vergara.

La comunicadora Nany Flórez, cercana a la actualidad escarlata, por medio de sus redes sociales reveló la negativa que habría recibido por parte del círculo de Vergara. Al parecer, no habría interés de que el atacante regrese a Colombia en el pronto tiempo.

🚨 Sobre la información que circula del posible regreso de Duván Vergara al @AmericadeCali:



❌ El representante del jugador niega esa versión y asegura que no contemplan su regreso al club escarlata en el corto ni mediano plazo. pic.twitter.com/8nJwYOxUXC — Nany Flórez (@NanyFlorezA) May 11, 2026

“Sobre la información que circula del posible regreso de Duván Vergara al América de Cali: El representante del jugador niega esa versión y asegura que no contemplan su regreso al club escarlata en el corto ni mediano plazo“, escribió Flórez.