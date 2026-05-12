Pésimo reporte médico que preocupa a Atlético Nacional: delantero no jugará más en la Liga Betplay

Atlético Nacional está en la fase definitiva de la Liga Betplay luego de ser el primero en el ‘Todos contra Todos’ y hacerse insuperable en el primer lugar, pues dejó al Junior de Barranquilla en la segunda casilla con cinco puntos de ventaja (40-35). El equipo verdolaga ahora enfrenta los cuartos de final del fútbol colombiano con la máxima etiqueta de favorito al título en junio.

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Pese al panorama deportivo y el choque con Internacional de Bogotá para avanzar a las semifinales, se conoció un doloroso reporte médico que mandó a un futbolista directamente al quirófano. El delantero Dairon Asprilla, quien era habitualmente usado por el técnico Diego Arias desde la suplencia, se debe apartarse de los trabajos y tendrá que someterse a durísimos tratamientos médicos.

En el comunicado de prensa del club, se informa que Asprilla ya fue sometido quirúrgicamente mediante una artroscopia en su rodilla izquierda, siguiendo los parámetros del departamento médico de Atlético Nacional. Todo esto debido a una contusión que padeció durante un entrenamiento en la sede deportiva de Guarne.

Dairon Asprilla, sorprendido luego de que le anularan su gol, ante Bahía, por Libertadores. Foto: AFP

Asimismo, se expuso que el jugador fue operado con éxito y el tiempo estimado de recuperación es de cuatro semanas, aproximadamente, es decir, sobre el tiempo en el que comenzará el Mundial 2026 y la Liga Betplay ya habría llegado a su final.

Comunicado de Atlético Nacional sobre Dairon Asprilla

“Nuestro delantero Dairon Asprilla fue intervenido quirúrgicamente mediante una artroscopia en su rodilla izquierda, procedimiento que había sido determinado por el cuerpo médico del Club, tras la contusión que sufrió el pasado miércoles durante el entrenamiento en la sede de Guarne. La cirugía se realizó con éxito y el tiempo de recuperación estimado es de 4 semanas, lo que lamentablemente dejaría al jugador por fuera del torneo actual.

Atlético Nacional acompaña a Dairon en este proceso y reafirma que la salud e integridad de sus jugadores siempre estarán por encima de cualquier resultado deportivo", dice el comunicado de prensa.

Con Morelos y Cristian Arango

De esta manera, Atlético Nacional tendrá que seguir el torneo en su fase final con Alfredo Morelos como gran líder en la zona ofensiva, además de tener a Cristian Arango como posible recambio.

Alfredo Morelos es una de las grandes figuras de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

La situación médica coloca en apuros su renovación con Atlético Nacional, pues Dairon Asprilla tiene contrato hasta el mes de junio de 2026. Por ahora, el club verdolaga se concentra en las finales de la Liga y la recuperación del atacante de Istmina, Chocó.