Hinchas de Atlético Nacional se ilusionan con Franco Armani: desde Argentina dan detalles

El arco de Atlético Nacional podría tener una nueva cara, ya conocida y muy querida, para el segundo semestre de 2026. A priori es un rumor de la prensa argentina, pero apunta a que Franco Armani saldría de River Plate y tendría un lugar en el verde de Antioquia.

Quien dio la información fue el periodista Hernán Castillo en Love/st. Dio detalles e, incluso, habló de que el regreso de Armani a Atlético Nacional sería porque David Ospina estaría pensando en el retiro.

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“En Atlético Nacional ya están hablando con Franco Armani”

“Por más que se enoje el señor representante de Franco Armani, es muy probable que los últimos dos partidos, o un partido de Armani en River, sea la semana que viene en Copa Libertadores”, afirmó Hernán Castillo en el espacio referenciado.

Y siguió: “Ospina se retira del fútbol. Ataja en Atlético Nacional, ya anunció que se va a ir, y del Atlético Nacional van a venir corriendo a buscar a Armani, corriendo, y ya están hablando con él”.

“Después vamos a ver qué sucede. Yo dije: ‘si no se va en junio, se va a ir en diciembre’. Todo empieza a encaminarse para que Armani se vaya en junio, así que veremos cómo termina (...) Es muy probable que Armani se vaya de River Plate, y ya hay un lugar en Atlético Nacional”, dijo Castillo.

¿¿¿ARMANI HABLA LAS VALIJAS??? ✈️🇨🇴



🗣️ @HernanSCastillo y los detalles de la posible salida de Franco Armani A ATLÉTICO NACIONAL. pic.twitter.com/1VhvLOGSxe — LOVE/ST (@somoslovest) May 11, 2026

No hay nada oficial hasta ahora, pero el pasado de Franco Armani en Atlético Nacional despierta todo tipo de sensaciones entre los hinchas verdolagas.

Es un jugador coreado por la afición en el Atanasio Girardot de Medellín y al que siempre le han dejado la puerta abierta por si quiere regresar a la capital de Antioquia.

Franco Armani, 13 títulos con Atlético Nacional

Seis ligas, tres copas, dos superligas, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana: ese es el palmarés que tiene Franco Armani con Atlético Nacional, mismo que lo graduó como ídolo de la institución verdolaga y que le abrió las puertas a River Plate.

Franco Armani cuando prestaba sus servicios a Atlético Nacional. Foto: LatinContent via Getty Images

Ya con el cuadro millonario de Buenos Aires logró hitos realmente históricos, pero quizás el más importante de su carrera fue ser convocado a la Selección Argentina e integrar la nómina que quedó campeona del mundo en Catar 2022.