Papelón de Franco Armani le da la vuelta al mundo: doble ‘blooper’ lo condena en Argentina

Franco Armani quedó en evidencia durante el partido de River Plate vs. Sarmiento por la fecha 12 de la liga argentina.

Sobre la media hora de juego, tras un remate de media distancia, Armani dejó el rebote y permitió que Iván Morales llegara con ventaja a mandarla al fondo de la red.

Aunque el delantero de Sarmiento no tenía ángulo para rematar, le pegó por debajo de las piernas del experimentado arquero y lo dejó de cabeza contra el piso lamentando su error.

Armani recibió el apoyo de sus compañeros, sin embargo, quedó en la foto del gol que le dio la ventaja parcial a los visitantes.

¡INSÓLITO ERROR DE ARMANI Y GOL DE MORALES PARA EL 1-0 DE SARMIENTO ANTE RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL! pic.twitter.com/wqzdv1c7hR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

River extrañó a Juan Fernando Quintero, que se encuentra concentrado con la Selección Colombia, y el sábado asistió para el cuarto gol, de Johan Carbonero, contra México.

El once inicial estuvo plagado de jugadores experimentados, entre ellos Nacho Fernández, Milton Casco, Paulo Díaz, Martínez Quarta y el propio Armani.

River no levanta cabeza desde su dolorosa eliminación en la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. La semana pasada perdió contra Rosario Central y acumula tres derrotas consecutivas por el campeonato local.

La clasificación a semifinales de Copa Argentina parecía darle un nuevo aire a los dirigidos por Marcelo Gallardo, pero cada vez son más sonoras las críticas y chiflidos en el Estadio Monumental.

Franco Armani, arquero de River Plate | Foto: NurPhoto via AFP

Reacción de la prensa argentina

La prensa argentina calificó de “insólito” el error de Franco Armani.

“Alex Vigo recuperó la pelota, pasó al ataque y sacó un remate de afuera del área que parecía que Armani tenía controlado, pero que se le escapó de manera insólita, lo que permitió que Morales capturara el rebote y la mandara a guardar con una definición entre las piernas del Pulpo”, redactó el diario Olé.

TyC Sports, escribió: “Sarmiento le asestó un duro golpe a River arribando a la media hora de juego del encuentro de la duodécima fecha del Torneo Clausura en el Monumental, merced a una jugada en la que tuvo seria responsabilidad el arquero millonario Franco Armani”.

“Un remate de media distancia de Alex Vigo, con un leve desvío en Thiago Acosta, complicó al arquero millonario, que no pudo contener la pelota debido al campo de juego mojado por la lluvia. El rebote quedó servido dentro del área y allí apareció el delantero chileno, que definió de zurda entre las piernas del Pulpo para establecer el 1-0 parcial”, añadieron por su parte en ESPN Argentina.

Armani es el habitual titular de River Plate, pero un gran sector de la hinchada está pidiendo que se tomen decisiones sobre el futuro del arco y de otras posiciones fundamentales en el planteamiento de Gallardo.