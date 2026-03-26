La reacción de Néstor Lorenzo tras el triunfo de Croacia y los palos que salvaron a Colombia: “Por momentos los superamos”

Croacia venció por 2-1 a Colombia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos. Fue un juego válido por fecha FIFA y ahora la Tricolor piensa en Francia. Los croatas reaccionaron tras el gol de Jhon Arias y lograron una merecida remontada que les da confianza para el Mundial 2026.

El técnico Néstor Lorenzo prefirió alejar los rumores y colocó el once titular que sería la base para la Copa del Mundo, con Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Javier Suárez como único nueve de área. En la segunda parte probó variantes y le dio minutos a más jugadores intentando empatar.

Pese a la caída ante Croacia, el técnico Lorenzo estuvo lejos de la autocrítica y sostiene que el equipo nacional se comportó a la altura y que está contento con el trabajo realizado. El gol tempranero de Jhon Arias daba ilusión, pero antes de finalizar el primer tiempo, los europeos remontaron con dos jugadas puntuales, rebotes y malas salidas.

“Estoy contento con el trabajo realizado. Creo que estuvimos a la altura. Queda la bronca de no ganar, pero el partido fue parejo. En algunas circunstancias jugamos bien”, fue de las primeras respuestas de Lorenzo en rueda de prensa.

Más declaraciones de Néstor Lorenzo

Sobre los goles y la superioridad de Croacia: “De detalles, no de concentración. Detalles que marcan la diferencia (goles de Croacia). Es un equipo ordenado. Por momentos les superamos y les sometimos. Salían rápido. Cada vez que rompíamos la línea cometían falta y el árbitro no ayudó ahí. Es un equipo difícil para cualquiera. Hay que aprender de los detalles”.

Néstor Lorenzo durante el juego ante Croacia. Foto: Getty Images

Elogios para Croacia y punto de vista sobre James: “Es un rival que te obliga a ser muy preciso y rápido. Son físicamente muy buenos. Cuando recuperan la pelota salen rápido. James, sé que le falta minutos, pero físicamente sé que ha trabajado. Creo que lo hizo bien”.

Cosas a mejorar: “Fue una prueba importante. Saco conclusiones positivas y cosas por mejorar, sobretodo en varios detalles, pérdidas, velocidad, pelotas paradas, debemos defender mejor. Siempre se juega a ganar. Ante la duda en algunas jugadas, uno se frena”.

¿Cuándo juega Colombia contra Francia?

Colombia continuará su gira de preparación el próximo domingo 29 de marzo, cuando se enfrente a Francia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. El encuentro está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana) y contará con la transmisión de los canales nacionales Caracol y RCN.