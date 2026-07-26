Así quedó la clasificación mundial de la Fórmula 1: Lando Norris dio cátedra en el GP de Hungría

Lando Norris no tuvo rival en el Gran Premio de Hungría. El piloto británico cortó la mala racha de McLaren y se impuso sobre Max Verstappen, que vio la bandera a cuadros en la segunda posición. El podio lo completó Andrea Kimi Antonelli.

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Norris había ganado la pole position el sábado y defendió esa casilla de principio a fin. En el arranque de la jornada fue superado por su compañero Óscar Piastri; sin embargo, recuperó la posición muy temprano y empezó a construir un triunfo que no se le daba desde el año pasado.

La batalla por el podio tuvo varios protagonistas de renombre, entre ellos Max Verstappen y Lewis Hamilton. Charles Leclerc también llegó a estar metido en la conversación, pero tuvo que respetar la posición del otro piloto de Ferrari.

Piastri, que estuvo segundo en la mayor parte de la carrera, tuvo que retirarse en la vuelta 57 por un problema mecánico. “He perdido la caja de cambios“, dijo por la radio de McLaren.

Verstappen fue segundo

Sin opciones de pelear por la victoria ante un Lando Norris que estuvo intratable, Antonelli trató de quitarle el segundo puesto a Max Verstappen. Hasta la última vuelta estuvieron peleando, pero el neerlandés sacó a relucir su experiencia como cuatro veces campeón de la Fórmula 1 y se quedó con los puntos para la clasificación mundial de pilotos.

Hamilton, detrás de ellos, apretó el acelerador para meterse en el tercer cajón. El británico incluso sufrió una sanción de cinco segundos por exceder los límites de velocidad en la salida de boxes, justo cuando trataba de quedar por delante del Mercedes.

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Ese castigo cortó por completo sus opciones de subir al podio. Al ver que se le escapaba la opción de superar a Kimi Antonelli, bajó la marcha y guardó la diferencia que tenía en ese momento sobre Leclerc.

La clasificación mundial de pilotos se apretó tras el triunfo de Lando Norris. Andrea Kimi Antonelli continúa siendo líder, aunque su margen es escaso respecto a George Rusell y Lewis Hamilton.

Un escalón más abajo están Verstappen, Norris y Leclerc, que esperan un remate de temporada con mejores sensaciones.

El británico Lando Norris, piloto de McLaren y actual campeón de la F1. Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

Clasificación de la Fórmula 1, tras el GP de Hungría

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 219 puntos

2. Lewis Hamilton (Ferrari) - 169 puntos

3. George Russell (Mercedes) - 160 puntos

4. Charles Leclerc (Ferrari) - 138 puntos

5. Lando Norris (McLaren) - 128 puntos

6. Max Verstappen (Red Bull) - 109 puntos

7. Oscar Piastri (McLaren) - 92 puntos

8. Isack Hadjar (Red Bull) - 68 puntos

9. Pierre Gasly (Alpine) - 42 puntos

10. Liam Lawson (Racing Bulls) - 41 puntos