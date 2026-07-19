Kimi Antonelli está imparable: ganó el GP de Bélgica y sigue líder del campeonato del mundo de Fórmula 1

Kimi Antonelli aumentó su ventaja en el liderato del campeonato del mundo de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Bélgica, en el que su compañero en Mercedes y rival por el título, George Russell, abandonó.

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El joven italiano se ha mostrado dominante a lo largo de todo el fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps, donde logró la sexta victoria de la temporada, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

En el campeonato, Antonelli mantiene un colchón de 45 puntos respecto a Lewis Hamilton, cuarto clasificado el domingo, que supera en la general del Mundial a George Russell, ahora 3º del campeonato a 50 puntos de su compañero.

La primera vuelta del Gran Premio fue espectacular, con varios adelantamientos entre los monoplazas situados en las primeras posiciones, pero Russell se tocó con Hamilton en la curva Combes y terminó en la grava, sin posibilidad de continuar.

Kimi Antonelli durante el GP de Bélgica. Foto: AFP

Este abandono supone un duro golpe a las aspiraciones al título del británico, vencedor en dos Grandes Premios esta temporada (Australia y Austria), que sumó cero puntos mientras que Antonelli logró el pleno de 25 unidades.

El incidente también tuvo consecuencias para Hamilton, que sufrió una sanción de cinco segundos. El siete veces campeón del mundo logró minimizar daños y terminó en cuarta posición.

El pulso entre las Flechas Plateadas y la Scuderia se mantuvo, y si la ventaja por el momento sigue siendo para Mercedes, Ferrari volvió a dar señales de mejoría, rindiendo por encima de las expectativas de sus propios pilotos.

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Gracias a un carro de seguridad virtual y a un buen timing para entrar en boxes, Leclerc llegó a liderar la carrera durante varios giros, antes de ser superado de nuevo por Antonelli en la vuelta 34.

Por detrás, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se hizo con la quinta posición, por delante de Isack Hadjar (Red Bull), autor de la remontada de la jornada: el francés arrancó en 21ª posición tras haber sufrido una penalización por cambiar elementos mecánicos de su monoplaza, y cruzó la bandera de cuadros en sexta posición.

Kimi Antonelli durante la clasificación del GP de Bélgica de la Fórmula 1. Foto: AFP

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue octavo y también sumó puntos el argentino Franco Colapinto (Alpine), décimo. Entre medias, el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) completó el Top 10 en novena posición.

Peor les fue al español Carlos Sainz (Williams), 16º, y al mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que abandonó luego de 13 vueltas. Fernando Alonso (Aston Martin), en el último Gran Premio antes de las mejoras prometidas por su escudería, fue 19º, último entre los pilotos que completaron la carrera.