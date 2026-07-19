Hinchas argentinos desatan locura en Buenos Aires: apoyo a Messi y compañía luego de perder con España

La tarde de este domingo, 19 de julio, fue demasiado agridulce para muchos aficionados de la selección argentina, al ver cómo el conjunto encabezado por Lionel Messi cayó en tiempo extra ante España en la final del Mundial de 2026.

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Lo que para muchos era un partido en el que esperaban volver a ver campeón a quien varios consideran el mejor jugador de la historia del fútbol terminó con tristeza al ver que el equipo que levantó la copa fue la Roja.

El encuentro se decidió en los tramos finales del tiempo extra, donde un tanto de Ferran Torres al minuto 105′ fue suficiente para brindar la victoria a España.

El resultado final trajo el desconsuelo por parte de los jugadores argentinos, especialmente de Lionel Messi, quien tras sufrir la derrota cayó al borde de las lágrimas al no conseguir el tan esperado trofeo.

A pesar de ello, los hinchas argentinos que se encontraban en el estadio hicieron cánticos de apoyo tanto a Leo como a la selección, reconociendo el esfuerzo que sus jugadores realizaron para llegar a la final.

Aun así, este reconocimiento no solo se vivió en Nueva Jersey, sino también en la capital de Argentina.

El apoyo de los jugadores de Argentina en el Obelisco

Luego de conocerse el resultado de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, miles de aficionados de la selección argentina se concentraron en el Obelisco como una muestra de apoyo y reconocimiento a lo conseguido por el equipo durante el torneo.

Hacia las 7:00 de la noche, hora de Argentina, los habitantes de Buenos Aires comenzaron a congregarse en el lugar, vestidos con la camiseta y los colores de la Albiceleste.

Los primeros reportes de las autoridades argentinas indican que cerca de 7.000 personas se encuentran en los alrededores del Obelisco, donde comenzaron a proyectarse imágenes de los momentos más destacados de la selección durante el torneo, junto con mensajes como “Gracias”.

Asimismo, el monumento más representativo de Buenos Aires exhibió los principales logros obtenidos por el equipo dirigido por Lionel Scaloni, entre ellos las Copas América de 2021 y 2024, así como la Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022.

Con el mensaje "Gracias" aficionados de la selección de Argentina mandan su apoyo a los jugadores pese a la derrota. Foto: Getty Images

El técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, habló ante los medios de comunicación sobre la presencia de miles de aficionados en el Obelisco y agradeció el apoyo recibido.

“A mí lo que me llena de orgullo es que la gente, aun sin ganar, salga a la calle. Es una señal muy buena y demuestra que esto nos hace mejores. No hay manera de que no sea así. Porque esa idea de que solo vale ganar, yo creo que hay que desterrarla. Hemos competido como había que hacerlo, hasta el último momento, hasta el último minuto y, en las condiciones que fueran necesarias, siempre salimos a competir”.