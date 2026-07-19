Se acabó la final del Mundial 2026, y el argentino Leandro Paredes tuvo un violento encontronazo con dos jugadores de España. Fue tan alto el nivel de furia del volante, que juega en Boca Juniors, que el técnico albiceleste, Lionel Scaloni, se metió a tratar de mediar.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

En los videos que hay como pruebas, se ve primero a Leandro Paredes pegándole en el cuello a Eric García, jugador de España. Eso, por supuesto, desató la furia de los futbolistas de la roja, con Scaloni en el medio.

Acto seguido, Gavi se metió a defender a su compañero español, le alcanzó a mandar su mano derecha en un golpe a Paredes, pero Leandro estaba fuera de sí. Se le fue encima al joven Gavi, y ahí el problema fue escalando.

SCALONI, SEPARANDO A LOS FUTBOLISTAS



El entrenador argentino dialogó así con Lamine Yamal y Borja Iglesias. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jAaSFgYnSa — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Se desconoce con exactitud el origen del conflicto entre las partes, pero la final se vio empañada con esta fuerte polémica. La prensa y los aficionados cuestionan el actuar de Paredes, uno de los referentes en la selección Argentina de Scaloni.

También se vio a Paredes lamentándose en el campo de juego por haber perdido la final. Aunque él y sus compañeros ganaron numerosos títulos con Argentina, en el último tiempo, este domingo, en Nueva York, les tocó asumir el papel de subcampeones.

La tuvo en Catar 2022, la perdió en Norteamérica 2026: Leandro Paredes, subcampeón del mundo con Argentina. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Qué va a pasar con Messi en Argentina?

Antes y durante la Copa del Mundo, Messi advirtió que en Norteamérica 2026 pondría punto y final a su historia en la mayor cita del fútbol.

Se despidió a los 39 años, graduado de leyenda y llenando de argumentos a quienes lo consideran el mejor futbolista de la historia. Pero sin la segunda corona.

A una edad en la que la mayoría de los jugadores ya ha colgado los botines, Messi se acercó al nivel que maravilló al mundo con los colores del FC Barcelona.

El planeta fútbol ya ha visto casos de futbolistas que anuncian sus retiros, pero luego vuelven al ruedo. No parece ser el caso del 10.

“No, no, ya eso sí que no”, dijo la Pulga al descartar, antes de la final, una eventual presencia en el Mundial 2030, donde Argentina albergará uno de los partidos inaugurales.

Tras la caída ante la Roja en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, el 10 debería cerrar un capítulo con su selección.

Lo que no es claro es si su divorcio de las Copas del Mundo implica cesar inmediatamente de defender a su país, al que representa desde 2005.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió en Instagram previo a la final.

*Con información de AFP.