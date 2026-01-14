Imponente foto de Leandro Paredes con Falcao mientras recibían el trofeo Miguel Ángel Russo: Se eriza la piel

Noche de magia en La Bombonera tras la visita de Millonarios a Boca Juniors en un partido más que amistoso, que unió a los dos equipos más queridos por Miguel Ángel Russo en su trayectoria como director técnico. A principios de octubre pasado, el mundo se paralizó tras su fallecimiento en Buenos Aires. El Xeneize y el equipo azul se dieron cita en lo que se consideró la ‘Copa Miguel Ángel Russo’.

Era el momento para homenajear a Russo por sus gestas. Con Boca Juniors fue campeón de la Copa Libertadores con Juan Román Riquelme al bordo. En Millonarios alzó el título de Liga tras vencer en la final a Santa Fe, uno de sus eternos rivales en la historia. Una leyenda en Bogotá y Buenos Aires, con Radamel Falcao esperando para sumar minutos desde la suplencia.

La noche siempre estuvo lista. Aunque fue un primer tiempo para el olvido. De choque y poca propuesta en la ofensiva. Boca Juniors dio pocas muestras en el ataque, mientras que Millonarios busca el nivel óptimo para competir en Colombia por el título de Liga en este 2026.

La segunda parte hubo más propuesta de ataque. El cambio de Mackalister Silva por Carlos Quintero en el entretiempo sirvió para darle más sorpresa al ataque. Boca lo intentó por los costados, ganando las espaldas y colocando contra las cuerdas al portero Guillermo De Amores.

Leandro Paredes, Falcao y la foto para enmarcar

Leandro Paredes fue titular en La Bombonera y salió al segundo tiempo por Tomás Belmonte. En ese mismo minuto 64, Radamel Falcao entró a la cancha reemplazando al argentino Rodrigo Contreras. Poco pudo hacer ‘El Tigre’ para darle la ventaja a su equipo en La Bombonera.

Su pasado en River Plate lo condenó y los fanáticos no olvidan y lo rechiflaron apenas se le vio en la cancha. 0-0 y amargura para Boca por dejar caer la victoria. El equipo azul avanza para tener la mejor nómina posible para el comienzo de la Liga. Leandro Paredes y Falcao se encontraron al final de juego, intercambiaron camisetas y posaron para la foto con los trofeos.

Leandro Paredes y Falcao en el homenaje a Russo. Foto: AFP

‘Chelo’ Delgado le entregó una copa a Falcao y otra a Paredes como homenaje a Miguel Ángel Russo, ambos mundialistas, con Colombia y Argentina, respectivamente, cruzaron palabras y posaron para la foto. Noche mágica con el nuevo debut de Radamel en Millonarios.

¿Cuándo debuta Falcao oficialmente en Millonarios?

Cabe recordar que con Boca fue el debut amistoso. Antes de irse en junio del año pasado y cuando Santa Fe les ganó el pulso y fue finalista, Radamel Falcao García salió en rueda de prensa y cuestionó el trabajo de los árbitros asegurando que habían tomado decisiones deliberadas en contra de Millonarios. La crítica no fue bien recibida por la Comisión Disciplinaria de Dimayor, que decidió una fuerte sanción de cuatro partidos de ausencia y multa de 21.352.500 pesos colombianos.

La sanción toma fuerza y deberá cumplirse, todo indica que Falcao estaría de regreso en la quinta fecha de la Liga contra Deportivo Cali, pero Millonarios ya alista una apelación que el reglamento de Dimayor permite. Esta acción solamente suspendería el castigo de forma parcial cuando el jugador cumpla la mitad de la pena impuesta. Si se consume esta fórmula, el nuevo debut oficial sería ante el Deportivo Pasto en la tercera jornada.