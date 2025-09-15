La llegada de Leandro Paredes al fútbol argentino se sigue llevando todas las miradas. De hecho, compañeros de él, en el pasado, lo siguen teniendo en el radar y se lo hacen saber con un par de regalos.

Ese es el caso de Neymar, el astro brasileño con el que Paredes jugó en PSG. A día de hoy, Ney defiende los colores del Santos de Brasil, equipo que, según reporta la prensa internacional, quiso fichar a Leandro hace poco.

Boca visitó a Rosario Central, el pasado domingo 14 de septiembre, por la octava fecha del fútbol argentino. Leandro jugó para el xeneize, cambió la camiseta con Di María, estrella del canalla, pero horas después le llegó a Paredes la casaca de Neymar, en Santos, con una dedicatoria.

Lea posteó la foto en su cuenta de Instagram, con la descripción “Gracias amigo mío” y etiquetó a Neymar.

Paredes con el regalo que le envió Neymar. | Foto: Instagram: @leoparedes20

Di María frustró a Boca tras anotar un gol olímpico para Rosario Central

Boca Juniors no pudo conseguir su cuarto triunfo consecutivo en el torneo Clausura de Argentina, pero se llevó un empate 1-1 de su visita este domingo a Rosario Central, que igualó la contienda con un golazo olímpico de Ángel Di María en un entretenido encuentro por la octava fecha.

En el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, el xeneize afrontó un riguroso examen ante un rival directo en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Lo hizo en el marco de una semana especial atravesada por la ausencia del entrenador Miguel Ángel Russo, incapacitado durante varios días tras ser internado en una clínica en Buenos Aires por una infección urinaria.

El técnico argentino, de 69 años y que atraviesa su tercer ciclo al mando de los auriazules, se recuperó hace un par de días y acompañó al plantel en su visita al Canalla.

En su ingreso al estadio, se le vio caminando con lentitud y fragilidad, pero fue muy bien recibido en Rosario, donde también es reconocido como ídolo luego de varias temporadas como entrenador de Central.

“Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías (...) El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Y si yo estoy trabajando es porque tengo el alta (médica) de todo”, dijo Russo en la rueda de prensa posterior al juego.

El cotejo, como se esperaba, fue parejo y abierto, y Boca abrió la cuenta con un cabezazo de Rodrigo Battaglia (19), pero pronto llegó el empate local en un magnífico tiro de esquina de Di María (24), que coló el balón por encima del arquero Leandro Brey.

Picante partido entre Rosario Central y Boca Juniors en Argentina. | Foto: Getty Images

“Al final, el empate está bien, fue parejo. Venimos haciendo las cosas bien, creamos muchas ocasiones. Yo juego donde me toque, intento hacer lo mejor dentro de la cancha”, destacó el Fideo.