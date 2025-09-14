Gol olímpico de Ángel Di María en el Rosario Central vs. Boca Juniors: así fue la pintura

Otra vez Ángel Di María hace de las suyas en el fútbol argentino. Este domingo, 14 de septiembre, el fideo fue titular con Rosario Central, ante Boca Juniors, en el Gigante de Arroyito, por la octava jornada de la segunda fase en la competencia local.

Di María, uno de los refuerzos más sonados en Argentina, apareció cuando las papas quemaban para Central. A los 24′ del primer tiempo, el histórico futbolista, campeón del mundo en 2022 con la albiceleste, encajó un golazo olímpico.

Los hinchas del canalla estallaron en júbilo, pues significó el empate 1-1 de su equipo contra un Boca que salió por todo en el primer tiempo y se estaba llevando un triunfo importante con miras al futuro del torneo.

¡¡¡GOLAZO OLÍMPICO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE BOCA!!! pic.twitter.com/DDWGnuSt9W — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

Los comentarios, entre la prensa y los aficionados, no se hicieron esperar. Di María sigue dejando su huella en el fútbol argentino, con el equipo de sus amores, buscando traducir las buenas actuaciones en títulos para el cuadro rosarino.

En cuanto al resto de desarrollo del partido, ambos equipos protagonizaron un duelo picante, de ida y vuelta, y con acciones claras que no lograron capitalizar. Finalmente, en el Gigante de Arroyito las pantallas marcaron 1-1 y así se fueron al descanso.

Picante primer tiempo entre Rosario Central y Boca Juniors en Argentina. | Foto: Getty Images

Datos generales en el primer tiempo del Rosario Central vs. Boca Juniors

Marcador parcial (45′) : Rosario Central 1 - 1 Boca Juniors

: Rosario Central 1 - 1 Boca Juniors Fecha : 14 de septiembre de 2025 (octava jornada)

: 14 de septiembre de 2025 (octava jornada) Estadio : Gigante de Arroyito

: Gigante de Arroyito Alineaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Gaspar De Jesús Duarte, Ignacio Malcorra, Santiago López Grobin; Ángel Di María, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Carlos Palacios, Miguel Merentiel; Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Prensa argentina reacciona al gol de Ángel Di María

“¡Golazo olímpico de Di María a Boca!” - Olé

“Angelito probó al arco desde el tiro de esquina que ejecutó sobre la derecha y sorprendió a Brey para poner el 1-1 parcial frente al Xeneize”.

“Angelado: el golazo olímpico de Di María ante Boca” - El Gráfico

“Ángel Di María escribió un nuevo capítulo más en su exitosa carrera deportiva y anotó un gol olímpico inolvidable ante Boca con la camiseta de Rosario Central”.

Di María celebrando su gol olímpico ante Boca Juniors. | Foto: Getty Images

“Di María marcó otra vez el que Messi no puede: golazo olímpico ante Boca” - TyC Sports