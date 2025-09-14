Suscribirse

Gol olímpico de Ángel Di María en el Rosario Central vs. Boca Juniors: así fue la pintura

El histórico jugador apareció cuando su equipo más lo necesitaba, y anotó un golazo tendencia en Sudamérica.

Redacción Deportes
14 de septiembre de 2025, 9:51 p. m.
Ángel Di María en el Rosario Central vs. Boca Juniors.
Ángel Di María en el Rosario Central vs. Boca Juniors. | Foto: Izq: ESPN / Der: Getty Images

Otra vez Ángel Di María hace de las suyas en el fútbol argentino. Este domingo, 14 de septiembre, el fideo fue titular con Rosario Central, ante Boca Juniors, en el Gigante de Arroyito, por la octava jornada de la segunda fase en la competencia local.

Di María, uno de los refuerzos más sonados en Argentina, apareció cuando las papas quemaban para Central. A los 24′ del primer tiempo, el histórico futbolista, campeón del mundo en 2022 con la albiceleste, encajó un golazo olímpico.

Los hinchas del canalla estallaron en júbilo, pues significó el empate 1-1 de su equipo contra un Boca que salió por todo en el primer tiempo y se estaba llevando un triunfo importante con miras al futuro del torneo.

Los comentarios, entre la prensa y los aficionados, no se hicieron esperar. Di María sigue dejando su huella en el fútbol argentino, con el equipo de sus amores, buscando traducir las buenas actuaciones en títulos para el cuadro rosarino.

En cuanto al resto de desarrollo del partido, ambos equipos protagonizaron un duelo picante, de ida y vuelta, y con acciones claras que no lograron capitalizar. Finalmente, en el Gigante de Arroyito las pantallas marcaron 1-1 y así se fueron al descanso.

Picante primer tiempo entre Rosario Central y Boca Juniors en Argentina.
Picante primer tiempo entre Rosario Central y Boca Juniors en Argentina. | Foto: Getty Images

Datos generales en el primer tiempo del Rosario Central vs. Boca Juniors

  • Marcador parcial (45′): Rosario Central 1 - 1 Boca Juniors
  • Fecha: 14 de septiembre de 2025 (octava jornada)
  • Estadio: Gigante de Arroyito
  • Alineaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Gaspar De Jesús Duarte, Ignacio Malcorra, Santiago López Grobin; Ángel Di María, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Carlos Palacios, Miguel Merentiel; Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Contexto: Ángel Di María usó a Juan Fernando Quintero para destapar difícil situación: viral en Argentina

Prensa argentina reacciona al gol de Ángel Di María

“¡Golazo olímpico de Di María a Boca!” - Olé

“Angelito probó al arco desde el tiro de esquina que ejecutó sobre la derecha y sorprendió a Brey para poner el 1-1 parcial frente al Xeneize”.

“Angelado: el golazo olímpico de Di María ante Boca” - El Gráfico

“Ángel Di María escribió un nuevo capítulo más en su exitosa carrera deportiva y anotó un gol olímpico inolvidable ante Boca con la camiseta de Rosario Central”.

Di María celebrando su gol olímpico ante Boca Juniors.
Di María celebrando su gol olímpico ante Boca Juniors. | Foto: Getty Images

“Di María marcó otra vez el que Messi no puede: golazo olímpico ante Boca” - TyC Sports

“Fideo se hizo cargo del tiro esquina y se aprovechó del paso en falso de Leandro Brey para convertir un golazo olímpico, el segundo de su ilustre carrera“.

