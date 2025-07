Rosario Central volvió a contar con un Ángel: Di María regresó después de 18 temporadas y tuvo debut agridulce

El tanto que hizo estallar a los asistentes a Arroyito llegó al minuto 77 cuando Di María cambió por gol un penal decretado por el central . En su celebración se quitó la camiseta y gritó a rabiar un tanto en la cancha en la que no jugaba hace 18 años.

“Contento, tranquilo, como dije, lo que no me gusta mucho es hablar en la conferencia, esto es mucho más lindo. (...) No perdimos, que es importante, también sumamos”, indicó el astro argentino.