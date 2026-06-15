Sorpresa en el Mundial: apostó a que España le ganaba a Cabo Verde y lo perdió todo

España no fue capaz de encontrar portería ante la debutante Cabo Verde, este lunes en Atlanta en su debut en el Mundial, en un empate sin goles que no pudo voltear Lamine Yamal, tras disponer de 25 minutos de juego en su bautizo en el gran torneo.

Así reaccionó la prensa española tras su papelón contra Cabo Verde en el Mundial 2026: “Desastre”

En el duelo inaugural del Grupo H, cuya primera jornada se cierra este lunes con el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita, la campeona de Europa, señalada como una de las grandes favoritas del Mundial, se dio un baño de realidad.

La Roja dominó con autoridad, pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del duelo.

Los jugadores de España Laporte (der.) y Cubarsí (izq.), intentan cabecear un balón, pero Vozinha , con mucha seguridad, lo impide. Foto: @SEFutbol

En ese contexto, las apuestas no se detuvieron y sorprendieron a más de uno. Alguien apostó un millón de dólares a que España ganaría el partido de fútbol contra un equipo que debutaba en un Mundial.

En Polymarket, el empate se pagaba a 6,6 centavos.

Quien apostó un millón de dólares por el principal candidato al triunfo acabó yéndose con las manos vacías.

Cabo Verde le puso los pies sobre la tierra a España: no le regaló nada y dio batacazo

El premio estimado de 1.085.943,48 dólares se desvaneció después del encuentro, disputado ante un combinado que, según las previsiones de Polymarket antes del resultado, tenía menos del 1 % de opciones de proclamarse campeón del mundo.

🚨BREAKING: Someone named “fishalive” put $400k on Spain NOT to win vs Cabo Verde at 9% odds...



This trade just cashed out $4,702,769.23 on Polymarket pic.twitter.com/Kvp6RsoQJO — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 15, 2026

Sin embargo, no todos perdieron. En el extremo opuesto de esta apuesta se encontraba Fishalive, un operador de Polymarket.

De acuerdo con la información de su perfil, una cuenta creada en junio de 2026 y con apenas dos pronósticos registrados adquirió participaciones de la opción “No” al triunfo de España a un coste medio de 9 centavos por acción.

En otras palabras, esa cotización implicaba una probabilidad cercana al 9 % para el título español, mientras que el consenso del mercado situaba sus opciones en torno al 92 %.

El usuario acumuló más de 4,7 millones de acciones a ese precio. Finalmente, el empate sin goles (0-0) al término del encuentro hizo que las participaciones de la alternativa “No” se liquidaran a un dólar por unidad.

🚨BREAKING: Someone named “fishalive” put $400k on Spain NOT to win vs Cabo Verde at 9% odds...



This trade just cashed out $4,702,769.23 on Polymarket pic.twitter.com/Kvp6RsoQJO — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 15, 2026

Como resultado, la posición alcanzó un valor de $4.738.433,49 dólares. El beneficio obtenido en una sola jornada ascendió a $4.310.481,12 dólares, equivalente a una rentabilidad que superó el 1.000 %.