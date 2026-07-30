Italia propone el cierre del espacio Schengen con España por la situación migratoria en Ceuta

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, se ha mostrado a favor este jueves, 30 de julio, del cierre del espacio Schengen con España en el marco de la crisis migratoria en Ceuta, donde cientos de personas han cruzado por el espigón de El Tarajal desde Marruecos.

Enclave español al límite: 1.500 migrantes llegan desde Marruecos y agravan la crisis

“Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España y tengo plena confianza en la actuación del ministro (del Interior, Matteo) Piantedosi. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional”, ha señalado el ministro en un breve mensaje en redes sociales.

El titular de Exteriores italiano ha afirmado que “las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”.

Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026

Roma ha puesto sobre la mesa el cierre del espacio Schengen con España después de que Ceuta haya sufrido este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias con mujeres y menores, que han accedido a la ciudad autónoma bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

Ante esta situación, el Gobierno español y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para devolver “lo antes posible” a todas las personas que han entrado de forma irregular.

En ese sentido, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que ambos países trabajan conjuntamente para recuperar la normalidad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará hasta allí este viernes para gestionar sobre el terreno la crisis.

Las autoridades españolas reforzaron la atención en Ceuta tras el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos, mientras los centros de acogida superaron su capacidad y continúa el procesamiento de los recién llegados. Foto: Redes sociales

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció que ha llevado a cabo reuniones con distintos organismos para poner sobre la mesa el cierre del espacio Schengen con España en plena crisis migratoria.

“Hemos convocado a los organismos competentes y, tras reuniones, estamos preparados para actuar, incluso mediante medidas extraordinarias, para defender nuestras fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos, como por ejemplo suspendiendo el Acuerdo Schengen con España”, dijo en redes sociales.

Meloni, que ha confirmado que ha mantenido contactos con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha afirmado que Italia “no se quedará de brazos cruzados”.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

“Las imágenes que llegan desde Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza real para la seguridad de las fronteras de Europa”, dijo.

*Con información de Europa Press.