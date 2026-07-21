Violentas protestas sacuden Italia tras la muerte de un inmigrante marroquí durante una detención policial

Italia vive una violenta ola de protestas tras la muerte del ciudadano marroquí Abderrahim Fakir durante una detención policial en Bolonia.
La indignación por el caso desató una serie de manifestaciones que derivaron en violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Los disturbios dejaron al menos 80 agentes heridos, según informó el sindicato policial SIULP.
Las protestas comenzaron después de que se difundiera un video con los momentos previos a la muerte de Fakir. El ciudadano marroquí falleció el domingo tras ser rociado con espray de pimienta e inmovilizado por varios policías en plena vía pública. El caso dio lugar a una investigación judicial y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades italianas.
Frente a la creciente indignación, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este martes de “inaceptable” lo ocurrido y pidió esclarecer completamente los hechos.
La Policía italiana mata a un hombre inmovilizado en Bolonia— Diario Socialista (@DSocialista_) July 20, 2026
Imágenes grabadas por la familia muestran a los agentes presionando la cabeza de Abderrahim Fakir contra el suelo mientras le ataban los pies y él pedía auxilio.
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“Lo ocurrido en Bolonia es inaceptable. Sobre la muerte de Abderrahim Fakir es imprescindible que se determinen las posibles responsabilidades con el máximo rigor. Hay que llegar hasta el fondo de la verdad, sin prejuicios y sin hacer concesiones a nadie”, escribió la mandataria en sus redes sociales.
No obstante, Meloni también condenó los disturbios registrados durante las protestas y expresó su respaldo a las fuerzas de seguridad.
“Nada puede justificar la violencia” contra los cuerpos policiales, afirmó la primera ministra.
Además, criticó a quienes “han elegido usar este incidente como pretexto para poner la ciudad patas arriba, agredir a los agentes y sembrar violencia, poniendo en riesgo también la integridad de ciudadanos completamente ajenos a los disturbios”, y aseguró que “no buscaban la verdad: buscaban el enfrentamiento”.
🇮🇹 ITALIA: DISTURBIOS TRAS LA MUERTE DE UN DELINCUENTE MARROQUÍ DURANTE SU DETENCIÓN EN BOLONIA— Dani Lerer (@danilerer) July 21, 2026
Durante el lunes 20 de julio, se registraron enfrentamientos entre manifestantes de izquierda radical, inmigrantes y la policía sacudieron Bolonia tras la muerte de Abderrahim Fakir,… pic.twitter.com/68bstJ0sGV
La mandataria añadió que “alimentar un clima de odio y de deslegitimación hacia todo un Cuerpo del Estado es un acto de grave irresponsabilidad. Transformar a miles de mujeres y hombres con uniforme en un blanco significa golpear a quienes cada día sirven a Italia con profesionalidad, sacrificio y coraje”.
Por su parte, el sindicato policial SIULP expresó sus condolencias a la familia de Fakir, pero advirtió que agredir a los funcionarios “constituyen conductas gravísimas que no tienen nada que ver con el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse o a exigir que se aclare la verdad”.
Asimismo, responsabilizó a “los habituales profesionales del desorden” de aprovechar la situación para “alimentar tensiones y atacar a los miembros de las Fuerzas de Policía”.
🇮🇹 Clashes between radical leftists, migrants, and police have broken out in Bologna following the death of a Moroccan migrant during his arrest.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 21, 2026
The protests began after the death of a 42-year-old Moroccan migrant, Abderrahim Fakir. The man died on July 19 in the Pilastro… pic.twitter.com/uy14BoNtLv
Mientras tanto, la Fiscalía investiga a dos agentes de la comisaría de Pontevecchio, en Bolonia, y a cuatro trabajadores del servicio de ambulancias por su presunta responsabilidad en la muerte de Fakir.
El alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, y el presidente de la región de Emilia-Romaña, Michele de Pascale, reclamaron una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.
Desde la coalición de gobierno, en cambio, dirigentes como el vice primer ministro Matteo Salvini respaldaron la actuación policial y señalaron que esperarán el resultado de las pesquisas antes de emitir un juicio.
“Yo siempre estoy del lado de la Policía. Estamos esperando para comprender lo que ha pasado”, afirmó.
*Con información de EuropaPress.