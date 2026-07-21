Golpe al Tren de Aragua: cae en España célula dedicada a robos violentos

La Policía Nacional de España desarticuló este martes una célula de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y capturó a cinco de sus integrantes, señalados de cometer violentos robos en viviendas de lujo en distintas zonas del país.

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Según informó la institución en un comunicado, los sospechosos realizaban un “estudio previo de las víctimas”, seleccionando principalmente a “personas de alto poder adquisitivo”.

Después de seguir sus rutinas, las interceptaban cuando regresaban a sus casas y las obligaban a entrar nuevamente a las viviendas. Una vez dentro, los delincuentes “las amordazaban y ataban de pies y manos con bridas y cinta adhesiva y posteriormente las coaccionaban y amenazaban con armas de fuego” para obligarlas a entregar dinero, joyas y otros objetos de valor, explicó la Policía Nacional.

En uno de los robos, la banda se llevó relojes y joyas valorados en más de 100.000 euros, además de 10.000 euros en efectivo, de una vivienda ubicada en una urbanización de lujo cerca de la ciudad de León, en el noroeste de España.

España mantiene una ofensiva contra las redes del Tren de Aragua. Foto: Getty Images

Según las autoridades, los delincuentes actuaron con “especial violencia e intimidación contra los moradores”, entre ellos varios menores de edad.

Los cinco capturados enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación, tenencia ilegal de armas y otros delitos. Cuatro de ellos ya ingresaron en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

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La operación supone un nuevo golpe contra el Tren de Aragua, una banda que nació en la cárcel venezolana de Tocorón y que en los últimos años extendió sus actividades por gran parte de América Latina, además de establecer redes en Estados Unidos y Europa.

En España, el aumento de las actividades del grupo llevó a la Policía Nacional a crear un equipo especializado para combatir esta organización. Hasta ahora, las autoridades han detenido a cerca de una veintena de presuntos integrantes del Tren de Aragua.

La operación ocurrió semanas después de la muerte de alias “Niño Guerrero” en un bombardeo contra un campamento del Tren de Aragua. Foto: X/@realDonaldTrump

Además, Estados Unidos incluyó a la banda en su lista de organizaciones consideradas “terroristas” como parte de su estrategia contra el crimen organizado.

Esta nueva operación se produjo menos de un mes después de otro golpe contra la organización.

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El pasado 12 de junio, fuerzas estadounidenses, con apoyo del Ejército venezolano, realizaron un operativo contra un campamento donde se encontraba Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua. El operativo terminó con la muerte del cabecilla, considerado uno de los criminales más buscados de la región.

Pese a estos golpes, el Tren de Aragua sigue siendo una de las organizaciones criminales más violentas de América Latina. Su rápida expansión fuera de Venezuela y la creación de redes en distintos países la han convertido en una de las principales amenazas para las autoridades de la región y de Europa.

*Con información de AFP.