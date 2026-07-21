Avioneta se estrella contra una vivienda en Texas durante un intento de aterrizaje

Un avión pequeño se cayó por la mañana del lunes contra una casa en Fulshear, en el condado de Fort Bend, Texas, mientras intentaba aterrizar en una pista cercana.

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El piloto, quien era la única persona a bordo, sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital, mientras las autoridades intentan establecer si había ocupantes dentro de la casa al momento del impacto.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:45 a. m. cerca de la pista privada Covey Trails, ubicada al sur de la autopista Westpark Tollway. El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que el piloto fue llevado al hospital Memorial Hermann, en Katy, para ser evaluado. Según la cadena ABC 13, las lesiones que sufrió no ponen en riesgo su vida.

Las imágenes difundidas por el Departamento de Bomberos de Fulshear-Simonton muestran la aeronave, de color amarillo, incrustada sobre el techo de la vivienda situada en Kitty Hawk Street. De acuerdo con Fox Houston, una de las ruedas quedó apoyada sobre la estructura de la casa, mientras que una de las alas terminó tocando el suelo.

Las autoridades confirmaron que el piloto era el único ocupante de la aeronave, pero hasta el momento no han informado si había personas dentro de la vivienda cuando ocurrió el accidente ni si se registraron más heridos.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el avión aparentemente intentaba aterrizar en la pista de Covey Trails cuando, por causas que aún se desconocen, terminó impactando contra la residencia. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad del piloto ni han precisado qué pudo haber provocado el siniestro.

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Según informó KHOU 11, equipos de emergencia y varias agencias permanecieron durante horas en el lugar para asegurar la zona, inspeccionar los daños y recopilar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

Por ahora, los investigadores no han determinado si el incidente estuvo relacionado con una falla mecánica, un error durante la aproximación o cualquier otro factor.

El accidente ocurrió en una zona residencial ubicada muy cerca de la pista de aterrizaje de Covey Trails, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación antes de establecer una causa oficial.

Estados Unidos registra cada año un elevado número de incidentes con aeronaves de aviación general, impulsado en gran parte por la amplia flota de aviones privados que opera en el país.

Según la plataforma Aviation Safety Network, solo el lunes se reportaron 12 incidentes aéreos, la mayoría relacionados con aeronaves pequeñas. En lo que va de 2026, la organización ha contabilizado 1.487 incidentes aeronáuticos, con un saldo de 159 personas fallecidas.