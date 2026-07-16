Los espectáculos aéreos en Estados Unidos son una tradición y no resultan inusuales, especialmente en un país que posee la flota de aeronaves militares más grande del mundo. Se estima que cuenta con cerca de 13.200 aeronaves militares, de las cuales alrededor de 1.850 son aviones de combate o de ataque.

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Actualmente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuentan con tres equipos oficiales de exhibición aérea:

Blue Angels (Ángeles Azules): el escuadrón de demostración de vuelo de la Armada (Navy). Sus pilotos vuelan cazas F/A-18 Super Hornet y son reconocidos por sus maniobras de extrema precisión.

el escuadrón de demostración de vuelo de la Armada (Navy). Sus pilotos vuelan cazas F/A-18 Super Hornet y son reconocidos por sus maniobras de extrema precisión. Thunderbirds: el famoso escuadrón de la Fuerza Aérea (Air Force), que realiza exhibiciones con aviones de combate F-16.

el famoso escuadrón de la Fuerza Aérea (Air Force), que realiza exhibiciones con aviones de combate F-16. Golden Knights (Caballeros Dorados): el equipo oficial del Ejército (Army), especializado en paracaidismo de exhibición y acrobacias en caída libre.

Durante las celebraciones del 4 de julio fue posible ver varias presentaciones de estos equipos, especialmente de los Thunderbirds con sus F-16. Sin embargo, las exhibiciones no terminaron con la festividad.

El miércoles, los Blue Angels realizaron un impresionante vuelo rasante sobre Pensacola Beach, en Florida. En los videos compartidos en redes sociales se observa cómo uno de los cazas F/A-18 Super Hornet sobrevuela el mar dejando una estela blanca.

Segundos después, otro de los característicos aviones azules del escuadrón aparece por detrás y ejecuta una pasada a máxima potencia a escasos metros de la playa.

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Las imágenes captan el estruendo de los motores mientras la aeronave atraviesa la costa a gran velocidad. La fuerza del paso levanta una nube de arena y hace que toallas, sombrillas y otros objetos salgan volando, mientras decenas de personas observan la maniobra y reaccionan con sorpresa.

Los Blue Angels son considerados uno de los equipos de exhibición aérea más prestigiosos y experimentados del mundo.

Los Blue Angels están integrados por seis cazas F/A-18 Super Hornet. Foto: Getty Images

Sus pilotos han sido catalogados en múltiples ocasiones entre los mejores del planeta debido al alto nivel de precisión y la complejidad de las maniobras que ejecutan con aeronaves de combate.

El escuadrón fue creado tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En sus inicios estaba integrado por tres cazas Grumman F6F Hellcat, aunque con el paso de los años amplió su formación hasta el actual equipo de seis aeronaves.

Paralelamente, también evolucionaron los modelos utilizados en sus exhibiciones, pasando por algunos de los aviones más emblemáticos de la aviación militar, como el McDonnell F-4 Phantom II, hasta llegar a los actuales F/A-18 Super Hornet.

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