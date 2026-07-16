Embajada de Colombia en Estados Unidos revela detalles de la deportación de Beto Coral

El activista del petrismo, Beto Coral, regresa a Colombia tras ser deportado por las autoridades norteamericanas, según informó el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro confirma la deportación de Beto Coral a Colombia y lanza dardos a Abelardo De La Espriella

La embajada de Colombia en Estados Unidos publicó un comunicado dando cuenta de la deportación y confrimando detalles del regreso del activista a Colombia.

Comunicado, 16 de julio de 2026. pic.twitter.com/1twC4T4O7W — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) July 16, 2026

“La Embajada de Colombia en Estados Unidos informa que, en el día de hoy, el ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido regresa a Colombia a bordo de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en uno de los vuelos dispuestos por el Gobierno de Colombia para facilitar el retorno de connacionales desde los Estados Unidos”, dice el texto.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de su detención, la Embajada de Colombia en Estados Unidos activó las gestiones de asistencia consular correspondientes y, en ejercicio de sus buenos oficios, mantuvo comunicación con las autoridades estadounidenses competentes para acompañar el proceso y velar por el respeto de sus derechos”, asegura el comunicado emitido por la embajada.

Beto Coral regresa a Colombia: Estados Unidos lo deportará este jueves

“La Embajada de Colombia en Estados Unidos reitera su compromiso de continuar brindando asistencia y protección consular a los ciudadanos colombianos en el exterior, en cumplimiento de las funciones que le confieren la Convención de Viena, la legislación colombiana y el derecho internacional”, concluye el comunicado.

Por su parte, el presidente saliente, Gustavo Petro, se refirió al caso puntual a través de su cuenta personal de X.

“Hoy se recibe a Beto Coral en Colombia, injustamente encarcelado en los EEUU por persecusión directa de Abelardo de la Espriella.Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas”, dijo Petro.

Hoy se recibe a Beto Coral en Colombia, injustamente encarcelado en los EEUU por persecusión directa de Abelardo de la Espriella.



Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas.



Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a… https://t.co/CfanmcvW0O — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 16, 2026

“Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados. Pondremos seguridad ante la inmensa oleada de amenaza que se ha levantado contra medio país”, aseguró el mandatario.

Coral defendió su estancia en el país norteamericano y aclaró sus solicitudes de asilo tras “descubrir” la identidad de los responsables del asesinato de su padre, el capitán Humberto Coral, quien fue fue asesinado tras ser uno de los más destacados oficiales en el operativo que dio de baja al capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, en diciembre de 1993.