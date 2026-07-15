Daniel Briceño estalla contra Jaime Luis Lacouture: “Se cree el dictador de la Cámara de Representantes”; pide frenar su reelección

A cinco días de la instalación de la nueva legislatura, el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, publicó un video en el que aseguró que continúa sin una oficina asignada en el Congreso y responsabilizó de esa situación al secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, a quien además pidió no reelegir en el cargo el próximo 20 de julio.

El restablecimiento de relaciones entre Colombia e Israel, entre las primeras decisiones de Abelardo De La Espriella; una reunión fue decisiva

Según el congresista, la falta de un espacio de trabajo no cambiará su postura frente a la elección del secretario general ni lo llevará a actuar en contra de sus principios.

“Hay un señor que es secretario general del Congreso de la República que se llama Jaime Luis Lacouture. Yo les conté en un video anterior y el señor se cree el dictador del Congreso de la República”, afirmó Briceño.

El representante aseguró que recibió el mensaje de que debía acudir personalmente ante Lacouture para obtener una oficina, algo que rechazó de manera contundente.

“El mensaje que recibió el señor Lacouture es que yo tengo que ir y sentarme ante él, casi postrarme para que me dé una oficina. Nosotros, por una oficina, no vamos a dejar nuestra coherencia ni le vamos a ir a besar el anillo, literalmente”, expresó.

En el mismo video, Briceño volvió a mencionar señalamientos públicos contra Lacouture y recordó un episodio que, según dijo, ocurrió durante una campaña electoral.

Cepeda mostró su credencial de senador y lanzó desafiante mensaje a De La Espriella: “Seremos consecuentes con la desobediencia civil”

“Le cogieron una de sus camionetas con plata en efectivo en plenas elecciones y con publicidad del candidato de su clan al Congreso de la República”, aseguró.

El representante aseguró que su equipo ya tiene preparados 15 proyectos de ley que serán presentados al comenzar la nueva legislatura y reiteró que continuará ejerciendo su labor desde la oposición.

“Aunque hoy no tenemos oficina, sabemos algo muy importante: la coherencia siempre va a reinar”, concluyó Briceño, reiterando su llamado para que Jaime Luis Lacouture no sea reelegido como secretario general de la Cámara de Representantes el próximo 20 de julio.