A pocos días del cambio de mando en Colombia, el senador Iván Cepeda reapareció en sus redes sociales para compartir un video en el que exhibió, por primera vez, la credencial que lo acredita como senador y líder de la oposición en el nuevo periodo legislativo.

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Más allá de mostrar el documento, el congresista aprovechó la publicación para enviar un mensaje político sobre el papel que desempeñará en el Congreso y reiterar la postura que ha venido defendiendo frente al gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“Siento gran orgullo en presentar al pueblo colombiano mi credencial como senador, representante y líder de la oposición en Colombia”, expresó al inicio del video.

Cepeda afirmó que esa credencial representa el respaldo de miles de ciudadanos que acompañaron su proyecto político y aseguró que su trabajo en el Legislativo estará encaminado a proteger los avances que, a su juicio, se alcanzaron durante los últimos años.

“Esta credencial tiene el valor de haber sido conseguida con los esfuerzos de mucha gente en el país: jóvenes, poblaciones rurales, trabajadores y trabajadoras, personas de capas medias, empresarios… En fin, es una credencial que pertenece a ustedes, al pueblo colombiano”, manifestó.

Aseguró que defenderá las “conquistas sociales”

Durante su intervención, el senador explicó que ejercerá una oposición que combinará el control político con la disposición al diálogo, aunque insistió en que mantendrá una posición firme frente a las decisiones del nuevo Ejecutivo.

“La vamos a utilizar para precisamente defender las conquistas sociales, avanzar en el cambio, hacer una oposición responsable, abierta al diálogo, pero también firme y serena”, afirmó.

Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión política, cuando distintos sectores cercanos al presidente saliente Gustavo Petro han reiterado que seguirán defendiendo las reformas impulsadas durante los últimos años desde el Congreso y las calles

Ratificó la desobediencia civil

El momento más contundente del mensaje llegó cuando Cepeda volvió a referirse a la estrategia de desobediencia civil que anunció días atrás junto a otros dirigentes del petrismo.

Sin rodeos, aseguró que ese compromiso seguirá vigente durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

“Hemos dicho que asumimos la desobediencia civil frente al señor Abelardo de la Espriella y seremos consecuentes y coherentes con el mandato que nos ha sido entregado”, sostuvo.

Con esa frase, el senador dejó claro que mantendrá esa línea política durante el ejercicio de la oposición, aunque en esta nueva intervención no entregó detalles sobre las acciones concretas que contemplará esa estrategia.

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Un agradecimiento a quienes respaldaron su elección

En la parte final del video, Cepeda dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes votaron por él y resaltó el esfuerzo de ciudadanos de diferentes regiones del país para participar en las elecciones.

“Muchas gracias a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos, a las personas que cruzaron ríos, fueron por trochas, hicieron inmensos esfuerzos en el mundo rural, en las periferias urbanas, a todos los habitantes de las grandes ciudades. Gracias y a la gente que está también en el exterior. Un abrazo”, concluyó.

El video fue publicado a pocas semanas para la instalación del nuevo Congreso y en medio del inicio de una etapa política en la que Iván Cepeda asumirá oficialmente el liderazgo de la oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella, un rol desde el que ha anticipado que buscará defender las reformas impulsadas durante la administración de Gustavo Petro y ejercer un control político que, según dijo, será “responsable”, pero también “firme y sereno”.