Una de las principales innovaciones de esta investigación es que no se limita a promedios nacionales. Por primera vez, se pone a disposición una herramienta con un “nivel de detalle nunca antes alcanzado: cifras departamentales y municipales”.

Esto permite que cada región consulte sus datos específicos para diseñar planes ambientales ajustados a sus necesidades. La nueva plataforma tecnológica facilita a ciudadanos y gobernantes el acceso a “cifras que permiten entender cuánto emite y cuánto absorbe cada territorio del país”, lo que contribuye a la toma de decisiones basadas en la realidad local de cada zona de Colombia.

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El favorito para ocupar ese cargo es el senador de La U Alfredo Deluque. Sin embargo, en el Centro Democrático solicitan que la Presidencia del Senado se defina a “voto limpio” entre Deluque y el senador Honorio Henríquez, quien también aspira a liderar el Congreso durante el inicio de este cuatrienio.

“Es una mala cosa. No sé si aquí estamos dispuestos a que sea el Pacto Histórico el que defina la presidencia del Senado; sería un absoluto contrasentido, me parece que ese no es el camino”, enfatizó Cepeda.

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El líder conservador resaltó que “esta Presidencia de Abelardo De La Espriella es atípica, no llega por ningún partido tradicional, es la presidencia milagro porque Abelardo De La Espriella se enfrentó a todo el gobierno nacional; todos los institutos, los ministros inyectaron dinero en el debate electoral, pusieron a participar grupos narcotraficantes. ¿Una persona que nos ha librado de las garras de la izquierda no será que tendrá derecho a decidir el presidente del primer año?”.

La disputa por la Presidencia del Senado deja en evidencia las diferencias que quedaron en la derecha entre el Centro Democrático y De La Espriella.