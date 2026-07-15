El restablecimiento de relaciones entre Colombia e Israel, entre las primeras decisiones de Abelardo De La Espriella; una reunión fue decisiva

El presidente electo Abelardo De La Espriella ya empezó a trabajar para cumplir una de sus primeras promesas de campaña: restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel que están suspendidas desde el 2 de mayo de 2024, tras la decisión de Gustavo Petro en medio de la guerra que ese país libraba en Gaza.

El equipo de De La Espriella dio este miércoles, 15 de julio, un paso importante para el restablecimiento de las relaciones: el canciller designado del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Omar Bula, se reunió en Washington con su homólogo de Israel, Gideon Sa’ar.

En el encuentro que se extendió durante varias horas, acordaron que Colombia reabrirá una embajada en Jerusalén y se eliminará el requisito de visas entre ambos países.

El Gobierno De La Espriella trabajará con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, para el restablecimiento de los lazos entre los dos países. Foto: Montaje con fotos de Álvaro Pio Fernández, EL País/ redes sociales

Y es que Abelardo De La Espriella conversó el 2 de julio —días después de la segunda vuelta presidencial— con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, quien lo felicitó por su elección y abrió la puerta a un proceso de recomposición de las relaciones entre ambos países.

De acuerdo con la oficina del presidente electo, durante la llamada ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación, la amistad y el entendimiento entre las dos naciones.

El equipo de De La Espriella enmarcó el contacto como parte de una estrategia para “recuperar el lugar de Colombia en el mundo”, mediante la reconstrucción de relaciones con aliados estratégicos, bajo principios como el respeto, la confianza, la seguridad y la defensa de la libertad.

Gustavo Petro e Israel. Foto: SEMANA

El contacto con Herzog se convierte así en uno de los primeros gestos concretos de la agenda internacional que empezará a desplegar el Gobierno entrante.

Como si fuera poco, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, escribió un mensaje de felicitación a Abelardo De La Espriella tras su triunfo en la segunda vuelta presidencial.

“Felicitaciones al presidente electo Abelardo De La Espriella @ABDELAESPRIELLA. Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Vivan los Acuerdos de Isaac!”, dice textualmente el mensaje.

Previamente, el ministro de exteriores israelí, Gideon Sa’ar, también había enviado un emotivo mensaje a De La Espriella vía X: “Felicitaciones a mi amigo @abdelaespriella por su impresionante victoria en las elecciones presidenciales de Colombia”.

Julio 15 de 2026. Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, tras una reunión con el canciller colombiano, Omar Bula. Foto: Colprensa

“Esperamos trabajar con el presidente electo De la Espriella para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos. He invitado al presidente electo De La Espriella a visitar Israel y espero darle la bienvenida en Jerusalén muy pronto”, agregó.

En su momento, el expresidente Iván Duque escribió un texto para SEMANA donde dijo que el anuncio del presidente Petro, en la tarima del primero de mayo, de terminar relaciones con Israel era una afrenta a más de 70 años de historia y deja muy mal parada a la diplomacia colombiana. Además del agravio contra la comunidad judía, abría enormes riesgos para el sector defensa, el comercio y el vínculo con Estados Unidos.