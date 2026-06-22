Benjamin Netanyahu celebra el triunfo de Abelardo De La Espriella: “Los amigos de Israel siguen ganando”

El primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escribió un mensaje de felicitación a Abelardo De La Espriella, tras su triunfo en la segunda vuelta presidencial que tuvo lugar el pasado domingo 21 de junio.

The Economist calificó como “incendiario” a Gustavo Petro tras sus afirmaciones sobre el triunfo de Abelardo De La Espriella

“Felicitaciones al Presidente electo Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA. Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Viva los Acuerdos de Isaac!“, dice el mensaje.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Congratulations to President-elect Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA.



I look forward to working with you to strengthen the bond between Israel and Colombia 🇮🇱🇨🇴



Friends of Israel keep winning. Viva to the Isaac Accords! — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 22, 2026

Previamente, el ministro de exteriores israelí, Gideon Sa’ar, también había enviado un emotivo mensaje a Abelardo De La Espriella vía X.

“Felicitaciones a mi amigo @abdelaespriella por su impresionante victoria en las elecciones presidenciales de Colombia”, decía el mensaje del ministro israelí.

Esperamos trabajar con el presidente electo De la Espriella para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos. He invitado al presidente electo De la Espriella a visitar Israel y espero darle la bienvenida en Jerusalén muy pronto", dijo.

¡El Tigre ganó, Colombia ganó! 🇨🇴🐅



Felicitaciones a mi amigo @abdelaespriella por su impresionante victoria en las elecciones presidenciales de Colombia.



Esperamos trabajar con el presidente electo De la Espriella para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y… pic.twitter.com/GYib5YOraO — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 22, 2026

Tras conocerse los resultados, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC) se pronunció, felicitando al electo presidente y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“La Confederación de Comunidades Judías de Colombia, organización techo y representativa de las comunidades e instituciones judías del país, felicita al presidente y vicepresidente electos, Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, por su contundente triunfo en las elecciones presidenciales celebradas el día de hoy”, dice el comunicado.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De La Espriella tomará posesión el 7 de agosto con un programa de gobierno que anticipa un giro hacia la derecha.

Abelardo de la Espriella. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El recorte del tamaño del Estado en un 40%, la construcción de megacárceles y una ofensiva sin tregua contra los grupos armados con apoyo de Washington e Israel, son algunos de sus objetivos principales.