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Benjamin Netanyahu celebra el triunfo de Abelardo De La Espriella: “Los amigos de Israel siguen ganando”

El primer ministro israelí emitió un mensaje a través de su oficina de prensa.

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Redacción Confidenciales
22 de junio de 2026 a las 8:07 a. m.
Benjamin Netanyahu y Abelardo De La Espriella
Benjamin Netanyahu y Abelardo De La Espriella Foto: GETTY

El primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escribió un mensaje de felicitación a Abelardo De La Espriella, tras su triunfo en la segunda vuelta presidencial que tuvo lugar el pasado domingo 21 de junio.

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“Felicitaciones al Presidente electo Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA. Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Viva los Acuerdos de Isaac!“, dice el mensaje.

Previamente, el ministro de exteriores israelí, Gideon Sa’ar, también había enviado un emotivo mensaje a Abelardo De La Espriella vía X.

“Felicitaciones a mi amigo @abdelaespriella por su impresionante victoria en las elecciones presidenciales de Colombia”, decía el mensaje del ministro israelí.

Esperamos trabajar con el presidente electo De la Espriella para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos. He invitado al presidente electo De la Espriella a visitar Israel y espero darle la bienvenida en Jerusalén muy pronto", dijo.

Tras conocerse los resultados, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC) se pronunció, felicitando al electo presidente y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“La Confederación de Comunidades Judías de Colombia, organización techo y representativa de las comunidades e instituciones judías del país, felicita al presidente y vicepresidente electos, Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, por su contundente triunfo en las elecciones presidenciales celebradas el día de hoy”, dice el comunicado.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De La Espriella tomará posesión el 7 de agosto con un programa de gobierno que anticipa un giro hacia la derecha.

Abelardo de la Espriella. Barranquilla Mayo 27 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.
Abelardo de la Espriella. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El recorte del tamaño del Estado en un 40%, la construcción de megacárceles y una ofensiva sin tregua contra los grupos armados con apoyo de Washington e Israel, son algunos de sus objetivos principales.