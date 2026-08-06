La última actuación del ministro Antonio Sanguino no fue sobre la cartera de trabajo que condujo en el Gobierno de Petro

Antonio Sanguino, quien fue el titular de la cartera de trabajo hasta este 6 de agosto, tomó el papel de ministro de Ambiente ad hoc mediante una resolución expedida unas horas antes (el 5 de agosto).

La razón por la cual asumió esa posición tuvo que ver con la decisión que fue anunciada por él mismo, como una de sus últimas actuaciones en el gobierno de Gustavo Petro.

El papel temporal que tomó Sanguino en la cartera que tenía a su cargo Irene Vélez se debió a que ella tuvo que apartarse del cargo, luego de que el Consejo de Ministros aceptara el impedimento manifestado para participar en lo relacionado con el páramo de Santurbán.

Esta es la denuncia contra Irene Vélez por no declarar un conflicto de interés cuando fue nombrada como encargada del Ministerio de Ambiente

En consecuencia, entró Sanguino en su reemplazo (ad hoc) con la finalidad de culminar el trámite de suscripción y expedición de la resolución para delimitar de manera progresiva el Complejo de Páramos Jurisdiccionales Santurbán - Berlín, en cumplimiento de una sentencia judicial.

En uno de sus últimos trinos como integrante del gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, Sanguino manifestó: “Hoy firmé la resolución y estoy orgulloso de que en este último día, cumplamos con una lucha de décadas de las comunidades y de las y los ambientalistas de Santander y del mundo. Este Gobierno, y yo en lo personal, nunca dejamos de lado la defensa de nuestro medio ambiente. Hoy decimos que Santurbán es agua, vida y futuro”.