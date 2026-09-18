Colombia lidera el ranking de felicidad organizacional en la región

Colombia se posiciona como el país con mayor nivel de felicidad organizacional de la región, con 87 % de los trabajadores encuestados afirmando sentirse felices en su empleo, según la cuarta edición del Estudio de Felicidad Organizacional de Buk, software de recursos humanos.

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El informe analizó a 156.247 trabajadores de 1.211 empresas en distintos países de la región y ubicó a Colombia en el primer lugar, seguida por Perú, con 86 %. México registró 80 %, mientras que Chile alcanzó 79 %. En conjunto, el promedio regional llegó a 82 %.

En Colombia fueron consultados más de 39.000 colaboradores de 332 compañías. Para identificar qué factores están relacionados con el bienestar laboral, el estudio clasificó a las empresas en cuatro arquetipos, teniendo en cuenta la formalización de sus procesos de gestión y la autonomía de sus líderes.

El 40 % de las organizaciones colombianas se ubica en el modelo denominado “Formal Empoderado”, que combina procesos corporativos maduros con jefaturas que cuentan con un alto nivel de autonomía para tomar decisiones. Este arquetipo registra el mayor índice de felicidad dentro de la clasificación.

La percepción de recibir una remuneración acorde con el cargo obtuvo apenas 23 puntos en el Net Happiness Score (NHS). Foto: Getty Images/iStockphoto

“Entender los distintos arquetipos organizacionales es una oportunidad para que las empresas implementen políticas de bienestar más precisas y competitivas”, afirmó Tatiana Prieto, Head of Customer Happiness de Buk. Según la ejecutiva, las organizaciones deben promover prácticas adaptadas a su propia realidad y mantener el foco en el talento humano.

El estudio también encontró diferencias en los niveles de felicidad según la generación. En Colombia, ninguna generación registra un nivel inferior al 82 %, pero los resultados aumentan con la edad. Los Baby Boomers presentan 94 % de satisfacción, seguidos por la Generación X, con 90 %; los Millennials, con 87 %, y la Generación Z, con 84 %.

Sin embargo, el salario aparece como uno de los principales retos. La percepción de recibir una remuneración acorde con el cargo obtuvo apenas 23 puntos en el Net Happiness Score (NHS), indicador utilizado por el estudio para medir la felicidad organizacional. En Colombia, esta dimensión se encuentra entre los tres principales retrocesos.

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Otro hallazgo está relacionado con la comunicación empresarial. Las compañías que comunican sistemáticamente sus resultados aumentan, en promedio, 2,8 puntos su nivel de felicidad organizacional. A pesar de ello, 18 % de las organizaciones encuestadas afirmó no tener una instancia formal para compartir esta información con sus trabajadores.

Dentro de este panorama, el reto para los líderes empresariales será ir más allá de la medición de la felicidad organizacional y tomar decisiones acordes con las necesidades de sus equipos. Para ello, las organizaciones deberán identificar su propio arquetipo y aplicar políticas estratégicas de bienestar que respondan a su realidad y contribuyan a fortalecer la motivación de sus colaboradores.