Un sismo sorprendió a habitantes de varias zonas de Colombia durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre.

El movimiento se registró a la 1:17 a. m., hora local, y fue reportado inicialmente por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) con una magnitud de 4,5 y profundidad superficial.

Sin embargo, el dato fue actualizado posteriormente por la entidad.

En el Boletín Actualizado 1, el SGC estableció una magnitud de 4,6 y una profundidad de 42 kilómetros, con referencia en Istmina, Chocó.

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El sismo fue registrado durante la madrugada de hoy

El primer reporte del SGC correspondió a un boletín preliminar emitido después del movimiento. En este se indicó que el evento había ocurrido a la 1:17 a. m. y que tenía una magnitud de 4,5.

Posteriormente, tras el análisis de la información registrada por la Red Sismológica Nacional, el organismo ajustó los parámetros del evento a magnitud 4,6 y 42 kilómetros de profundidad.

El movimiento fue percibido en diferentes sectores del país, de acuerdo con los reportes ciudadanos recopilados después del sismo.

Entre los lugares desde donde se informó que fue sentido aparecen municipios del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

El sismo se registró en la madrugada de este viernes 18 de septiembre y tuvo como referencia a Istmina, Chocó. Foto: X @sgcol

El SGC tiene habilitada la plataforma Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar dónde sintieron el movimiento y qué efectos observaron.

Estos reportes sirven para que la entidad pueda establecer cómo fue percibido el sismo en diferentes lugares.

El SGC explica que la magnitud corresponde a la energía liberada por el evento, mientras que la intensidad puede variar dependiendo del sitio y de los efectos registrados.

Si sintió el temblor de este viernes 18 de septiembre, puede reportarlo en la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano.

Por ahora, el dato actualizado para el evento registrado a la 1:17 a. m. es de magnitud 4,6 y 42 kilómetros de profundidad, con referencia en Istmina, Chocó.

¿Qué hacer durante un temblor?

Mantenga la calma y evite correr durante el movimiento.

y evite correr durante el movimiento. Agáchese, cúbrase y agárrese: ubíquese junto a un mueble resistente o debajo de una mesa, protegiendo cabeza y cuello.

Aléjese de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer.

No use ascensores mientras está temblando.

Si está en la calle, aléjese de edificios, postes, árboles y cables eléctricos y busque un lugar abierto.

y busque un lugar abierto. Si está conduciendo, reduzca la velocidad y deténgase en un sitio seguro, lejos de puentes, postes y estructuras que puedan caer.

Cuando termine el movimiento, verifique si hay personas heridas y revise posibles daños en el lugar.

y revise posibles daños en el lugar. Esté atento a las indicaciones de las autoridades y prepárese para posibles réplicas.

Si hay una emergencia, comuníquese con la línea de atención correspondiente de su municipio.