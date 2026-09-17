Temblor en Colombia de magnitud 4.6, este jueves 17 de septiembre: epicentro y profundidad del sismo

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que esta tarde de jueves, 17 de septiembre, se presentó un fuerte temblor que tuvo como epicentro el municipio de Sipí, Chocó.

De acuerdo con el SGC, el sismo se registró sobre las 4:10 p. m. y su magnitud fue de 4.6, a una profundidad de 37 km.

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En redes sociales, algunos internautas indicaron haber sentido con fuerza el temblor en Cali, así como en otras regiones de Risaralda y Quindío.

“Al norte de Cali, se sintió fuerte; En Pereira se sintió fuerte; En Pavas, La Cumbre, Valle del Cauca, se sintió duro; Se sintió fuerte en el norte de Cali; Se sintió en La Tebaida, Quindío; En Palmira se sintió fuerte; Se sintió en Manizales; Durísimo y estaba en mi cama; Fuerte en Cali; en Armenia se sintió; en Palmira, Valle, se sintió durísimo pero cortó”, comentaron algunos internautas en la publicación del SGC.

Vale destacar que, habían pasado pocos minutos de ese sismo, y el SGC reportó otro movimiento telúrico en Sipí, Chocó.

El SGG informó que ese otro temblor tuvo una magnitud de 3.3., con una profundidad de 37 km a las 4:20 p. m.

Recomendaciones del SGC que se deben tomar después de un temblor

Desde el SGC destacan en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas como la de Romeral y la falla del Piedemonte Llanero.

“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agregan.

Así mismo, desde esa entidad resaltan que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, sí se pueden conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Es por ello que, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.

A continuación, algunas recomendaciones del SGC que se deben tomar después de un temblor:

Verifique su condición física, la de su familia y personas cercanas. Si puede, ayude a las personas que lo requieran y que vea en superficie (no bajo escombros) y espere la ayuda de los organismos de socorro.

y que vea en superficie (no bajo escombros) y espere la ayuda de los organismos de socorro. Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte los suministros de gas, energía y agua. Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, avise a los bomberos y diríjase hacia una zona segura.

Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, avise a los bomberos y diríjase hacia una zona segura. Revise su vivienda en busca de señales de posible colapso o de daño estructural grave , tales como: grietas en paredes, columnas y placas de techo, estructura inclinada, grietas externas en el suelo.

, tales como: grietas en paredes, columnas y placas de techo, estructura inclinada, grietas externas en el suelo. Si el sismo ha provocado el colapso de estructuras y se tienen indicios de personas atrapadas bajo los escombros, evite rescatarlas, puede poner en riesgo su vida y la de otras personas.

Manténgase informado a través de la radio acerca del estado de su región, daños e instrucciones impartidas por las autoridades.

Si quedó encerrado, mantenga la calma y busque ventanas u otros medios para indicar que está allí y que requiere ayuda. No improvise vías de evacuación que puedan ser peligrosas. Si tiene posibilidad, comuníquese por medio de mensajes de texto desde su celular, es más efectivo que tratar de llamar, pues las redes estarán colapsadas.

Si tiene posibilidad, comuníquese por medio de mensajes de texto desde su celular, es más efectivo que tratar de llamar, pues las redes estarán colapsadas. Si usted está atrapado en los escombros, pero no tiene partes de su cuerpo presionadas, trate de proteger boca y nariz para no inhalar polvo. Trate de buscar salidas o señales que le indiquen una posible ruta de evacuación. Si tiene heridas con hemorragias, haga presión directa sobre la herida con un trozo de ropa o pañuelo. Evite gritar, es poco probable que su voz sea suficiente para que lo escuchen, si tiene un silbato, úselo, o busque elementos metálicos que pueda golpear.

Trate de buscar salidas o señales que le indiquen una posible ruta de evacuación. Si tiene heridas con hemorragias, haga presión directa sobre la herida con un trozo de ropa o pañuelo. Evite gritar, es poco probable que su voz sea suficiente para que lo escuchen, si tiene un silbato, úselo, o busque elementos metálicos que pueda golpear. Si al salir a la calle encuentra postes en el piso y cables eléctricos, tenga cuidado de no tocarlos o moverlos.

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