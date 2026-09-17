Luis Carlos Reyes: “En la sala de mi casa entró un rayo láser apuntándome en la frente, después en el pecho y luego en la cabeza de cada uno de mis hijos”

En febrero de 2025, el entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, denunció que Roy Barreras, para ese momento embajador de Colombia en Londres, le pidió nombrar a personas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Cali y Buenaventura, cuando él era director de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y Barreras era el presidente del Congreso. En el marco de la aseveración hecha por el entonces jefe de la cartera de Comercio, Reyes dijo que Barreras le dijo que se imaginara qué sería de él si fuera un Messi con sus rodillas lesionadas.

“Me pidieron la Dian Buenaventura. Sí, el entonces presidente del Congreso me la pide. Sí, sí, es verdad. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo: ‘Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú vas a ser esto, lo otro. Tú eres como como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’. Y me entregó hojas de vida para la dirección de aduanas de Buenaventura y la de Cali; lo cual tiene pues mucho sentido porque el contrabando que entra por Buenaventura sigue su tránsito hacia Cali y requiere de una coordinación entre los funcionarios que están comprometidos en ambas secciones”, aseguró Reyes.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, será testigo en el juicio contra alias Papá Pitufo

Luis Carlos Reyes denunció amenazas contra él y su familia tras figurar como testigo en el caso Papá Pitufo

Luis Carlos Reyes hizo tal aseveración en el marco de su versión por la visita que Juan Fernando Petro, hermano del expresidente Gustavo Petro, hizo a la Dian en compañía de un allegado de alias Papá Pitufo, el contrabandista más poderoso de Colombia. Dicho contrabandista fue arrestado en abril del año pasado en España pero luego quedó en libertad provisional. En diciembre, fue recapturado en Portugal, donde está detenido. “Pues a ver, si la memoria no me falla, él vino a hablar de varias cosas, de una fundación que él tenía que se podía apoyar. La Dian hace donaciones de mercancía incautada, las donaciones se podían, en esa época, hacer únicamente a alcaldías y a gobernaciones y entidades del orden nacional, pero pues la gente tiene en la cabeza la idea de que la Dian puede hacer muchas donaciones, entonces es frecuente que la gente vaya y pida”.

Bajo este contexto, la Fiscalía pidió el testimonio de Reyes sobre los presuntos tentáculos del poderoso contrabandista en diversas entidades y sus aparentes relaciones con personas del poder en Colombia. El ente acusador busca armar el rompecabezas de la organización criminal de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, tocando, aparentemente, a varios altos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El asunto es que, de acuerdo con Luis Carlos Reyes, las amenazas por cuenta de su testimonio ya llegaron a su familia.

Vea la entrevista completa con Luis Carlos Reyes, exministro:

“Más allá, digamos, de lo que desafortunadamente puede volverse paisaje, de las amenazas de muerte en línea, por redes sociales, algo que recientemente reporté a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue una situación en la que, estando yo en la sala de mi casa, una noche con mi esposa y mis hijos, a través de la ventana entró un rayo láser apuntándome a mí, primero, en la frente, después en el pecho y después a la cabeza de cada uno de mis hijos”, aseguró.

“Inmediatamente llamamos a la UNP, vino la policía a hacer una indagación de lo que había ocurrido y pues en este momento todavía se están esclareciendo los hechos, después de que la Fiscalía ordenara que así se hiciera. Pero, realmente e incluso después de esto, se tomó la decisión en la Unidad Nacional de Protección de continuar bajando la protección que yo había venido recibiendo, en términos de seguridad, desde mi salida de este cargo”, agregó.

“Entonces, pues obviamente esto genera preocupación ya a un nivel personal de seguridad mío y de familia. En el contexto, entre otras, de de que pues pronto tendré que testificar. Y soy testigo no solo en este, sino en otros casos relacionados con redes de contrabando, redes criminales y con su infiltración en la política, que es bien conocida”, dijo Reyes.

Al consultarle si considera salir del país, Luis Carlos Reyes respondió: “Yo no quisiera, realmente. Tanto mi esposa como yo, obviamente son decisiones familiares, consideramos que en el país tienen que poder vivir los que estamos, haciendo las cosas bien dentro de la legalidad y no se le puede dejar el país a los criminales y a los que infunden miedo y amenaza”.

El exministro dijo que la Unidad Nacional de Protección está considerando su situación, al tiempo que dijo estar a la espera de las acciones de la Fiscalía. “La Fiscalía dio la orden de que se investigara, pero no se ha movido mucho de ahí. Desafortunadamente, en Colombia estas cosas son lentas, no ha empezado una investigación en forma y mientras tanto sí hay un riesgo de daño irreparable, sobre todo si se continúan bajando las medidas de seguridad con las que nosotros contamos en este momento. Entonces, pues la investigación está abierta, pero todavía no hay mayor resultado”.