Le dicen a Abelardo De La Espriella lo que podrían hacer las disidencias y el ELN tras anuncio de ley de sometimiento: “Es probable”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció que el gobierno del Abelardo De La Espriella está trabajando en la estructuración de una ley de sometimiento para grupos armados que será presentada en el Congreso.

Pese a que no anticipó conceptos, dejó en claro que “no hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas”.

El exfiscal Alfonso Gómez Méndez habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, advirtió cuál cree que podría ser la respuesta de grupos armados como las disidencias de las Farc o el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Guerrilleros del ELN frente de Guerra Occidental en el departamento del Chocó. Foto: FOTO: Guillermo Torres Reina

“Es muy difícil que el ELN diga que sí. (...) Es muy probable que diga eso aún cuando uno pregunta: ¿Qué diablos es lo que quieren negociar?“, dijo y aseguró que recurrirían al argumento de que su alzada en armas tiene que ver con razones políticas.

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En el caso de las disidencias de las Farc, de acuerdo con el exfiscal, también estarán por la misma línea y no se acogerán a esta iniciativa del gobierno.

No obstante, dejó en claro que sería una gran oportunidad para los grupos armados y hasta puso de ejemplo lo que en su momento hizo la extinta guerrilla de las Farc. “El M-19 fue mucho más audaz”, comentó.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, también se pronunció en ese sentido y reiteró que muy seguramente estos grupos armados, incluyendo a otros como el Clan del Golfo, no se someterán a esta ley, por lo menos no en las condiciones que se puede llegar a plantear, teniendo en cuenta que no se conocen mayores detalles.

Disidencias de las Farc. Foto: AFP

“El ELN, a pesar de la pretensión política que quieren tener para buscar una vía distinta como los procesos de paz, yo creo que eso ya no se lo cree nadie y es una ingenuidad de ellos”, comentó.

De hecho, recordó que el presidente Abelardo De La Espriella nunca ha hablado de reactivar procesos de paz, no lo ha dicho como jefe de Estado y tampoco durante la campaña.

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Arrubla fue más allá y mencionó que estas supuestas guerrillas políticas hoy en día se dedican es al narcotráfico y a sembrar terror. “Eso es absolutamente incompatible con la lucha de rebelión o con los delitos políticos tradicionales”, apuntó.

“Yo creo que en este gobierno no van a tener espacios para ese tipo de pretensiones, entonces lo mejor es que también se acogieran”, agregó.

Incluso, sostuvo que existe la posibilidad de que encuentren una vía que les ayude a salir sin un costo punitivo tan grave y reincorporarse poco a poco en la sociedad civil.

“Tienen que aprovechar para tratar de salirse por ese lado, porque si no yo creo que es una cuenta que les va a quedar aplazada y que van a tener el aparato represivo del Estado encima porque van a tener bombardeos y fumigación”, complementó.