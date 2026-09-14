El Gobierno de Abelardo De La Espriella alista un plan para “reestructurar” el Estado que implicaría ajustes en ministerios; estos son los detalles

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo tras la alocución del presidente, Abelardo De La Espriella, en la que alertó sobre el presupuesto de 2027 y el hueco fiscal que, sostuvo, dejó la administración saliente, la del expresidente Gustavo Petro.

“La verdad es que nosotros llegamos al Gobierno, sabíamos que la situación era muy difícil, pero hay muchas cosas que uno desde afuera no puede conocer. En este poco más de un mes que llevamos en funciones, en todos los ministerios han encontrado situaciones muy delicadas que demuestran no solo un inmenso despilfarro de los recursos públicos, sino en algunos casos temas de corrupción muy complejos”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda. “Entonces, el Gobierno le ha dado se ha dado un plazo hasta final de este mes para hacer un inventario de esos hallazgos importantes en términos presupuestales que serán puestos en conocimiento de la opinión pública. Este mes tenemos plazo todos los ministros para hacer una compilación de los hechos que nos parece que son delicados y que ameritan que sean analizados por la Fiscalía y por los organismos de control”, acentuó.

Ministro Miguel Gómez Martínez calificó de “mentiroso y de mucha mala intención” al gobierno Petro por presupuesto de 2027

Vea la entrevista completa con Miguel Gómez, Martínez, ministro de Hacienda:

“Imagine una familia que tiene 3 millones de pesos de ingresos y todos los meses gasta cuatro. Pues eso es más o menos lo que le pasa al Estado colombiano. Cada mes el Estado recibe 29 billones de pesos y se gasta 40. Entonces tiene 11 billones que tiene que pedir prestados cada mes. Eso es lo que les está pasando, la deuda crece y crece y crece y crece de manera exponencial. Y hoy en día estamos en un punto en el cual nuestro nivel de endeudamiento es el más alto de la historia, 61 % del producto interno bruto y el servicio de la deuda es de todos los rubros del presupuesto el que más crece. El servicio de la deuda es el pago pues del capital y de los intereses veces de la deuda. Eso es lo que más está creciendo en Colombia en nuestro presupuesto”, explicó.

“¿Por qué es eso? Bueno, porque en el gobierno anterior tenían la mala costumbre de inflar los ingresos, decir que iban a recibir una gran cantidad de plata, que después no recibían, obviamente, pero en cambio sí gastaban y eso nos llevó a un aumento del nivel de endeudamiento que tiene el país. Lo digo hoy, con mucha firmeza, en la crisis económica más delicada probablemente historia", agregó el ministro de Hacienda.

Al consultarle cómo buscará recortar el gasto público para hacerle frente a dicha situación, el ministro Miguel Gómez Martínez dijo, en primera medida, que el Congreso es consciente de la situación y de los argumentos detrás de los cuales el Ejecutivo sostuvo que se requieren 635 billones de pesos para 2027.

Posteriormente, indicó, se estudia una propuesta para fusionar ministerios. Actualmente funcionan 18 carteras y el número final está en estudio. “Sin una reforma del Estado es imposible estabilizar las finanzas públicas”, aseveró. “Nuestro presupuesto se volvió como una coladera. Usted pone la plata ahí y la plata se pierde y no se no se ve, la plata no se ve. Estamos sacrificando la inversión. Lo que es importante en el presupuesto es la inversión. Y hoy en día del presupuesto que estamos presentando, el 62 %, o sea, seis de cada 10 pesos se van para funcionamiento, 24 pesos se van para atender el servicio la deuda. Una cuarta parte del dinero que recibe la nación va para pagar deuda interna y deuda externa. Y solo 14 %, solo 14 % va para inversión. El nivel de inversión en Colombia hoy es el nivel más bajo, más bajo desde 1975. Hace 51 años no teníamos una inversión como proporción de la economía más bajo. En 1975, el presidente era Alfonso López Michelsen. O sea, hace años que no teníamos un nivel una inversión tan deprimida como la que tenemos hoy en día. Eso es lo que no nos permite crecer”, explicó.

“Lo importante es la inversión y por eso el mensaje positivo también hay que dejarlo. Es que este país con seguridad y por eso el gobierno está tan comprometido en el tema de la seguridad. Con seguridad vamos a tener inversión. Con inversión vamos a tener crecimiento y con crecimiento se cierra la la brecha del presupuesto general de la nación. Lo que nos va a sacar de esta situación fiscal tan compleja es que vamos a tener que invertir más para crecer más. Ese es el propósito de la economía. Mientras tanto, lo que hay que hacer es apretarse el cinturón. Mientras eso se produce, necesitamos austeridad”, insistió.

“Ese es un objetivo muy ambicioso que vamos a plantearnos para el año próximo. En el corto plazo, de aquí a diciembre, lo que necesitamos es buscar medidas que nos permitan estabilizar la situación presupuestal. Necesitamos frenar el crecimiento del Estado porque así como vamos, realmente el país se vuelve inviable”, alertó el ministro de Hacienda.