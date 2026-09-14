Isabella Santo Domingo estalló por indignante tema e hizo crudo llamado: “Merece es nuestra condena social”

Isabella Santo Domingo es una figura que ha logrado dejar una marca en la televisión colombiana. Su trayectoria frente a las cámaras se ha caracterizado por la capacidad de interpretar personajes con diferentes matices, aunque fueron sus papeles de mujeres antagónicas los que terminaron convirtiéndola en una de las actrices más recordadas de la pantalla nacional.

Isabella Santodomingo compartió dardo por advertencia que había hecho Bolívar si Abelardo De La Espriella ganaba: “¿Alguna duda?"

La barranquillera, de 59 años, se destacó especialmente por asumir personajes de carácter fuerte, a los que imprimía una personalidad contundente y una particular intensidad. Su trabajo en este tipo de roles le permitió ganarse un reconocimiento especial entre los televidentes y consolidar una carrera que se extendió a diferentes formatos del entretenimiento.

La actuación no ha sido la única faceta en la que Santo Domingo ha demostrado su talento. La artista también incursionó en la escritura y el teatro, espacios desde los que ha expresado abiertamente sus ideas y opiniones.

Esa manera directa y espontánea de abordar distintos temas la ha llevado en varias ocasiones a convertirse en centro de atención y generar comentarios entre quienes siguen su trayectoria.

De hecho, recientemente, la famosa actriz fue foco de miradas tras dar una fuerte opinión por un indignante tema que sigue presente en la sociedad. La celebridad no se contuvo y estalló, mostrando su inconformidad.

Según quedó registrado, la barranquillera comentó un post en X donde se veía un presunto caso de maltrato animal con un cachorro. Las imágenes plasmaban a un perrito en una bolsa que colgaba de un borde de carretera.

El animal estaba con el hocico vendado con cinta negra, al igual que sus patas traseras y delanteras. Allí se ve cómo una persona lo salva, llevándolo a casa para lavarlo y quitarle estas vendas.

“¡Quien quiera que haya hecho esto debería ser ENTERRADO VIVO! ¿Estás bromeando? ¡Gracias a Dios que un buen samaritano apareció!”, se lee en el post, donde hubo todo tipo de reacciones.

Isabella Santo Domingo no ocultó su dolor y molestia, mencionando que la gente era muy mala y cruel, por lo que esperaba que se hiciera justicia divina con los responsables.

“Hay gente muy mala que lo único que merece es nuestra condena social, justicia divina y, aquí en la tierra: la cana!”, escribió.