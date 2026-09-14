Tragedia en carretera: identifican a los dos hombres que murieron tras accidente con el bus de Martín Elías Jr.

Las autoridades ya identificaron a los dos hombres que murieron en el accidente de tránsito que involucró al bus de la agrupación de Martín Elías Jr. durante la madrugada de este domingo en Santander. Las víctimas eran hermanos e iban en moto cuando ocurrió el choque.

Tragedia en Santander: dos personas murieron en accidente con el bus de Martín Elías Jr.

El accidente se registró sobre las 3:00 a. m., en el kilómetro 7 de la vía que comunica a Puente Nacional con San Gil. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades de tránsito, la moto terminó chocando con el vehículo que transportaba al equipo musical del joven cantante vallenato.

Cuando los organismos de socorro llegaron al lugar, encontraron a los dos ocupantes de la moto sin signos vitales. Aunque se iniciaron las labores correspondientes para determinar la causa del accidente, aún no hay una conclusión definitiva.

Mientras avanza la investigación, las autoridades deberán determinar qué ocurrió durante los segundos previos al choque y revisar las condiciones en las que se movilizaban los vehículos, así como las maniobras realizadas antes del accidente.

El choque también dejó herido al conductor del bus de la agrupación de Martín Elías Jr. El hombre fue trasladado al Hospital de Barbosa, donde recibió atención médica. Según el reporte que se conoció, le hicieron una prueba de alcoholemia y luego le dieron de alta. Hasta ahora, no se ha dado a conocer un porte que permita aclarar las responsabilidades.

Martín Elías Jr., de 18 años, salió ileso del accidente, al igual que los demás integrantes de su agrupación.

Sale a la luz el último video de Martín Elías; fue grabado minutos antes del accidente de tránsito donde murió

El caso también vuelve a poner el apellido Martín Elías en medio de una tragedia vial. El padre del joven cantante, Martín Elías Díaz, murió el 14 de abril de 2017, a los 26 años, después de sufrir un accidente de tránsito en la vía entre San Onofre y Lorica.

Nueve años después, otra carrera vuelve a estar relacionada con el nombre de la familia. Esta vez, el artista no terminó con golpes ni heridas, mientras que las autoridades avanzan para esclarecer las circunstancias que terminaron con la vida de estas dos personas.