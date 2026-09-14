El video que grabó Samuel Adrián antes de ser arrestado en Bogotá; hizo llamado a Abelardo De La Espriella: “Lo único que le pido”

Samuel Adrián, creador de contenido y director del documental Colombia: fábrica de niños trans, quedó bajo arresto el pasado domingo 13 de septiembre en Bogotá, poco después de llegar al aeropuerto internacional El Dorado. La medida se desprende de una orden judicial emitida por un juez colombiano dentro de un proceso por presunto desacato relacionado con material que el investigador difundió a través de su canal de YouTube.

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La Policía de Bogotá confirmó el procedimiento a SEMANA y explicó que lo ocurrido no corresponde a una captura por un delito penal. De acuerdo con la institución, se trata de un arresto ordenado judicialmente como parte del proceso de desacato. Tras ser ubicado en la terminal aérea, Adrián fue conducido a una estación situada en el aeropuerto, donde permanece mientras se cumplen las actuaciones correspondientes.

Sin embargo, cuando se ejecutó esta acción por parte de las autoridades, se conoció un inesperado video que grabó Samuel Adrián en el aeropuerto de Panamá, en el que señaló que el clip solo saldría a la luz si lo detenían.

“Si estás viendo este video, es porque fui arrestado en Colombia. A la hora de grabar este video, me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, a punto de tomar un vuelo con conexión a Bogotá”, dijo.

“Pero si este video sale a la luz, para cuando tú lo estés viendo, ya habré sido privado de mi libertad por haberme negado a eliminar el documental ‘Fábrica de niños trans’. Así es que por ahora me esperan 10 días de arresto y una multa”, comentó, al advertir sobre lo que sucedería.

En sus palabras, el director mencionó que esto pasaba por darle visibilidad a las víctimas de esta problemática, al referirse a las consecuencias irreversibles que había.

“Las verdaderas víctimas son los miles de niños colombianos que han sido sometidos a la agenda perversa del supuesto cambio de sexo, porque yo al final voy a recuperar mi libertad en 10 días, pero muchos de estos niños van a tener que vivir por el resto de sus vidas con las consecuencias irreversibles de tratamientos a los que nunca debieron haber sido sometidos”, dijo en el clip.

“Si estos 10 días de arresto sirven para que más personas conozcan lo que está ocurriendo, para darle luz a las verdaderas víctimas y para que más padres abran sus ojos, pues entonces que así sea. Estos 10 días van por cada niño engañado por esta agenda perversa. Así que si alguien cree que por haberme arrestado le pusieron fin a esta lucha, está muy equivocado. Vamos a seguir firmes, vamos a seguir hablando y defendiendo la verdad con más valor que nunca”, agregó.

No obstante, Samuel Adrián se dirigió a Abelardo De La Espriella, y le envió un mensaje por la situación. El creador de este material le pidió que, por favor, revisara su caso y analizara las medidas injustas del juez, ya que consideraba que la decisión no correspondía.

“Quiero aprovechar para dirigir un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella. Presidente, si llega a ver esto, no le pido que pase por encima de la ley ni le pido que me conceda un trato especial. Lo único que le pido, con todo el respeto que usted merece, es que, de ser posible, su equipo revise mi caso. Considero que la decisión de los jueces ha sido sumamente injusta. Confío en que mi seguridad va a ser garantizada en su Gobierno y no va a permitir ningún atropello hacia mi persona en estos días”, concluyó.