Jorge Barón desafió al padre Diego Jaramillo a una “batalla de aura”; así le respondió el sacerdote

Lo que comenzó como un divertido reto en redes sociales entre dos reconocidas figuras colombianas terminó con una invitación que cambió por completo el rumbo de la conversación.

“Estamos a su servicio”, padre Diego Jaramillo sorprende con mensaje a Ana Lucía Pineda y destaca su labor con los damnificados del terremoto

Jorge Barón, fiel a su estilo espontáneo y cercano al público, había desafiado al padre Diego Jaramillo a una particular “batalla de aura”, una tendencia que se ha tomado las redes sociales y que propone medir, de manera jocosa, quién tiene mayor carisma o capacidad para conquistar al público.

La propuesta llegó hasta el padre Jaramillo, quien decidió responderle directamente al reconocido presentador. Sin embargo, lejos de aceptar la competencia en los términos planteados por Barón, el sacerdote optó por contestar con humor y darle un giro inesperado al desafío.

♬ sonido original - MinutodeDiosTV @minutodediostv Jorge Barón lo retó a una batalla de aura… y el padre Diego Jaramillo respondió: “Yo perdería”. Pero le lanzó una contrapropuesta: ¡lo invita a presentar y animar el Banquete del Millón #66! 🙌 ¿Quién gana en aura? 👀 #JorgeBarón #PadreDiegoJaramillo #BatallaDeAura #BanqueteDelMillón

En su mensaje, el padre Jaramillo reconoció que enfrentarse con Jorge Barón para determinar quién tiene mayor acogida entre los televidentes sería una competencia difícil.

Incluso, explicó que aceptar el reto implicaría asumir desde el comienzo una posible derrota, precisamente por tratarse de una figura tan reconocida de la televisión colombiana.

Universidad Nacional se pronunció sobre el torneo viral de ‘farmear aura’ en Bogotá

Pero si bien no aceptó la batalla de aura, sí aprovechó la ocasión para hacerle una propuesta al presentador. El sacerdote invitó a Barón a participar en el Banquete del Millón número 66, uno de los eventos tradicionales de la obra del Minuto de Dios, que busca reunir recursos para apoyar a personas en situación de necesidad.

“Don Jorge, me han dicho que usted me ha puesto un reto para que, saliendo en televisión, veamos a ver quién tiene más acogida entre el público. No lo puedo aceptar, ese reto, porque es usted. Aceptarlo es exponerme de una vez a perderlo. Pero entonces le voy a hacer una invitación”, destacó el padre Jaramillo.

Jorge Barón desafió al Padre Diego Jaramillo. Foto: ESTEBAN VEGA

La cita quedó planteada para el próximo 19 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en el Hotel Tequendama, en Bogotá. La invitación tiene un ingrediente especial: Jaramillo le propuso a Jorge Barón que sea él quien anime y presente el evento ante los asistentes, además de contarle al público cuál es el propósito de esta iniciativa social.

“Es así, acéptemela. Es el 19 de noviembre a las 7 de la noche en el Hotel Tequendama. Ahí tendremos el banquete del millón número 66. Usted lo puede animar, lo puede presentar al público, puede contarle a la gente cómo queremos ayudar a los pobres. Lo espero. Si yo le rechazo esta invitación, usted sí acépteme la mía”, completó Jaramillo.