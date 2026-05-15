¿Jorge Barón anuncia su retiro? El emblemático presentador rompe el silencio sobre su salud y su futuro en la TV

Con más de cinco décadas de trayectoria en la pantalla chica, Jorge Barón sigue siendo una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en Colombia. Recientemente, el creador de El show de las estrellas se convirtió en el centro de diversas especulaciones en redes sociales que apuntaban a un presunto retiro definitivo de los escenarios, motivado por aparentes quebrantos de salud y una supuesta crisis financiera.

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Ante la ola de comentarios, el experimentado presentador tolimense ofreció declaraciones para aclarar su situación actual y enviar un mensaje sobre la productividad en la edad adulta mayor.

En una reciente entrevista concedida al programa de entretenimiento Lo Sé Todo, Jorge Barón fue enfático al señalar que alejarse de las cámaras no forma parte de sus planes inmediatos. A pesar de los comentarios que circulan en plataformas digitales, el comunicador manifestó que la actividad laboral es precisamente lo que le permite mantenerse vital.

“El retiro definitivamente no está en sus planes y pese al paso de los años, don Jorge sigue manteniendo una agenda intensa”, señalaron los conductores del programa durante la emisión de la entrevista.

Por otra parte, los rumores sobre su condición física cobraron fuerza luego de que se le viera luciendo gafas oscuras en las grabaciones de las últimas entregas de su tradicional programa musical. Frente a esto, el conductor Ariel Osorio, en el espacio La corona TV, informó que Barón concluyó la temporada enfrentando una afección en uno de sus ojos que le dificultaba abrirlo con normalidad.

Durante su intervención en Lo sé todo, el empresario compartió reflexiones personales respecto al manejo del tiempo y el envejecimiento, defendiendo el derecho de las personas mayores a mantenerse laboralmente activas si así lo desean y sus capacidades se lo permiten. En el diálogo, Barón hizo alusión a su edad mencionando tener 78 años.

“Si llegas a esa edad con salud y vida, pues hay que seguir en la actividad”, afirmó el presentador, quien además cuestionó la tendencia social de delegar el cuidado de los padres o abuelos exclusivamente a centros de reposo o ancianatos cuando estos aún conservan plenas facultades. “No, dele la oportunidad a su papá, a su mamá, a su abuelito, a su abuelita, que también ejerzan alguna actividad”, puntualizó.

El director de El show de las estrellas también aprovechó el espacio para extender una crítica constructiva hacia la industria de la televisión y la producción audiovisual en Colombia. Barón lamentó que, en ocasiones, los actores y actrices de la tercera edad sean relegados de las producciones dramáticas a pesar de contar con la experiencia y las condiciones para trabajar.

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“Critico a mi colegas, amigos, queridísimos (...) a los adultos mayores, actores, actrices, los hacen a un lado cuando tienen ganas, cuando quieren seguir en el medio, pero no los llaman. Entonces prefieren llamar a un artista, una actriz o un actor joven y caracterizarlo como viejo, en lugar de llamar a un verdadero abuelito que ahí está”, manifestó.

Como respuesta a esta problemática, el presentador reveló que se encuentra estructurando una iniciativa orientada a visibilizar, defender y dignificar el rol del adulto mayor en la sociedad colombiana, buscando que se reconozca la sabiduría y el aporte de esta población al desarrollo del país.