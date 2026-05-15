Tras el estreno de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, Shakira se refirió al impacto que espera generar con este nuevo himno deportivo, no solo en los aficionados al fútbol, sino también en las nuevas generaciones y en el ámbito de la educación infantil.

En entrevista con Noticias Caracol, la barranquillera explicó que el tema fue concebido como una propuesta capaz de unir culturas, idiomas y mensajes positivos alrededor del deporte. Además, aseguró que, en esta ocasión, es un himno con un propósito especial que lo hace único.

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“Esta canción tiene un significado mucho más especial que cualquier otra en cualquier otro mundial, porque tiene un propósito; el propósito es, en este mundo dividido y fracturado que vemos hoy, la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades para que sean los campeones del mañana”, comentó.

Para lograr este objetivo, tal como lo mencionó durante la transmisión en vivo del lanzamiento de la canción, la idea es apoyar activamente al Fondo de Educación de la Fifa y Global Citizen.

“Tenemos contados los días, pero ya vamos avanzando muy bien; se han recogido 40 millones de dólares para ser destinados a programas de educación alrededor del mundo”, señaló la barranquillera, haciendo énfasis en que parte de estas iniciativas estarán enfocadas en Colombia, un país en el que ella considera “hay graves necesidades para nuestros niños” relacionadas con la oportunidad de acceder a una educación de calidad.

“Eso es lo que queremos lograr en distintos lugares del mundo también… El plan es que podamos recoger 100 millones de dólares inicialmente, para poder dedicar esos fondos, con el Fondo de Educación de la Fifa y de Global Citizen, a programas de educación de calidad en todo el mundo”, detalló.

Debido a esto, la canción Dai Dai está acompañada de una campaña llamada We Are Ready (Estamos listos), una iniciativa enfocada en apoyar las necesidades básicas de los niños y promover el acceso a una educación de calidad.

“Yo, que vengo trabajando en esto desde los 18 años, para mí esto es un sueño hecho realidad, ver que se unen el fútbol y la música al servicio de lo más importante, lo que debe ser nuestra prioridad, que es la educación de los niños en el mundo entero”, precisó.

Las sorpresas que Shakira espera dar en su show del Mundial 2026

Por otro lado, en el mismo diálogo, la colombiana habló de las sorpresas que desea dar en su show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 junto a Madonna, la reina del pop, y el famoso grupo de K-pop surcoreano BTS.

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“Es un honor, y así como yo podré cantar al lado de ellos, quiero también que muchos niños y personas puedan también bailar conmigo, quizá ahí en la final”, expresó Shakira sobre las ideas que tiene para el show.

Para acercar al público, la barranquillera reveló que está contemplando la posibilidad de abrir una convocatoria para que las personas envíen videos bailando Dai Dai, con el objetivo de seleccionar a algunos participantes que podrían hacer parte de esta experiencia en el marco de este importante evento mundialista.