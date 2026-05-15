Chelsea vs. Manchester City, final de FA Cup: hora y canal para verla en vivo en Colombia

La final de la Copa de Inglaterra el sábado supone algo más que un título para Chelsea y Manchester City: es un posible rayo de luz para los Blues al término de una temporada fallida, o un impulso formidable para el City en pleno esprint asfixiante en la Premier League.

Pep Guardiola confía en que el Manchester City pueda sobreponerse al creciente cansancio, mientras el Chelsea busca salvar una temporada turbulenta y poner término a su sequía de trofeos nacionales.

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Los Citizens están inmersos en un intento a la desesperada por alcanzar al líder de la Premier League, el Arsenal, pero sus escasas esperanzas de título quedarán en suspenso este fin de semana, al menos durante la final de Wembley en busca de un doblete copero.

El City, que derrotó al Arsenal en la final de la Copa de la Liga en marzo, tuvo que enfrentarse al Crystal Palace en la Premier League el miércoles y volverá a jugar en la máxima categoría apenas tres días después de medirse con el Chelsea, cuando visite al Bournemouth.

Sin tregua

Aunque Guardiola realizó seis cambios en la victoria por 3-0 contra el Palace, que los dejó a dos puntos del Arsenal con dos partidos por jugar, al técnico español le preocupa que el exigente calendario de partidos de su equipo pueda ofrecerle una ventaja al Chelsea en la final.

Guardiola intentó aliviar el desgaste físico dejando de en el banco de inicio a Erling Haaland, Rayan Cherki y Jeremy Doku contra el Palace.

Doku celebra con Haaland en medio de un triunfo del Manchester City. Foto: Getty Images

El City se presenta en la final de la FA Cup por cuarta temporada consecutiva, un récord, aunque perdió las dos últimas, ante el Crystal Palace en 2025 y frente al Manchester United hace dos años.

Guardiola ha ganado la FA Cup en dos ocasiones, en 2019 y 2023, y un tercer triunfo en la competición sellaría su vigésimo título desde su llegada al City hace una década.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City Foto: AP

La incertidumbre sobre el futuro de Guardiola ha rodeado toda la temporada y, con solo un año restante en su contrato, aún no ha dado ninguna pista de si planea quedarse o marcharse al final de este curso.

Por ahora, el técnico de 55 años espera con ilusión un viaje más a Wembley.

Guardiola: futuro incierto

La deslumbrante colección de trofeos de Guardiola y su enorme experiencia contrastan claramente con el inexperto técnico interino del Chelsea, Calum McFarlane.

McFarlane asumió el cargo tras el despido de Liam Rosenior en abril, después de solo 106 días al frente del equipo.

El exentrenador del Chelsea sub-21 se encuentra ante la oportunidad de su vida de dirigir a los Blues en la final de la FA Cup, aunque ni una victoria le augura perspectivas realistas de quedarse con el puesto de forma permanente.

Es la segunda vez esta temporada que McFarlane ejerce como técnico interino. Tras la marcha de Enzo Maresca en enero, perjudicó las aspiraciones de título del City con un empate 1-1 en el Etihad.

Chelsea lleva siete partidos de liga sin ganar, una racha pésima que prácticamente les ha dejado sin opciones de clasificarse para la Liga de Campeones.

Ganar la FA Cup por primera vez desde 2018, poniendo fin de paso a ocho años sin un título doméstico, mitigaría parcialmente las heridas de una campaña tan traumática y aseguraría un boleto para disputar la próxima Europa League.

Hora y canal para ver en vivo

Chelsea vs. Manchester City

Final de la FA Cup

Hora: 9:00 a.m.

Canal: Espn / Disney+