Iván Mejía se pronunció sobre la prelista de Colombia para el Mundial 2026: hizo dura crítica

La prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026 sigue generando reacciones en la prensa deportiva del país. Iván Mejía, uno de los periodistas más experimentados, dio su opinión sobre los 55 nombres elegidos por Néstor Lorenzo.

La lista final será entregada este mismo mes y constará solo de 26 cupos habilitados por la FIFA. Eso quiere decir que 29 futbolistas serán descartados por Néstor Lorenzo, aunque tendrán alguna oportunidad si se producen lesiones o problemas de última hora.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Iván Mejía considera que hay nombres que sobran en la prelista. “Una lista al gusto de los empresarios. ¿Cuántos se valorizaron tras ser mencionados en ese mamotreto? ¿Quiénes están detrás?“, cuestionó en su cuenta de X.

Entre las novedades se encuentran Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), Juan Guillermo Cuadrado (Pisa Calcio) y Aldair Quintana (Independiente del Valle), entre otros.

En redes también se discutió la ausencia de nombres como Hugo Rodallega o José Enamorado, quienes fueron figuras en la Liga BetPlay el año pasado y siguen dando de qué hablar en sus clubes.

Iván Mejía dio su opinión sobre las sorpresas que trajo Lorenzo en su lista de 55 jugadores. “Averigüen de quién son los derechos, quiénes son los representantes“, apuntó.

Los 10 jugadores que borró Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: de Rodallega a Enamorado

“Incluirlos en esa lista les abre puertas en otros campeonatos. Un tufillo a cometa… piensa mal y acertarás“, sentenció.

En su cuenta oficial también comparó la decisión de la Selección Colombia con lo que pasa en Francia, que publicó de una vez los 26 jugadores convocados al Mundial. “Ellos que tienen dos equipos sobrados dan la lista de 26. Nosotros, que a duras penas armamos una titular, con 55 nombres“, indicó el periodista.

Iván Mejía vuelve al periodismo

Cabe recordar que Iván Mejía volverá al periodismo en el Mundial 2026 y lo hará en los micrófonos de RTVC para todo el país.

El reconocido comentarista lleva varios años alejado de su profesión; sin embargo, consideró que esta es una ocasión especial para volver a cautivar audiencias en el ámbito deportivo.

“Llegar a todos los rincones de la patria. Cautivar a la audiencia con el mejor relato y los comentarios más atinados. Junto a ustedes viviremos la Copa Mundial de la FIFA por las 75 frecuencias de la Radio Nacional. Contamos contigo“, indicó.

Mejía estará presente para los partidos de la Selección Colombia y también en otros juegos atractivos del Mundial que inicia el próximo 11 de junio.